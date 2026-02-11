“La paradoja de los permisos”

SEÑOR DIRECTOR:

En relación con la preocupación que manifiesta Gustavo Palacios en su carta del lunes respecto a que la falta de armonización entre los estándares técnicos de aprobación de un permiso y los aplicados en la fiscalización sectorial posterior pudieran mantener la discrecionalidad del sistema de autorizaciones, es bueno aclarar que la Ley 21.770 Marco de Autorizaciones Sectoriales señala que los procedimientos y actos administrativos que se ejecuten en el contexto de la ley se regirán, entre otros, por los principios de estandarización y de previsibilidad. Este último punto en particular señala que los órganos sectoriales velarán por que puedan conocerse en forma oportuna y completa los requisitos y trámites que llevarán a la emisión de una autorización o permiso, permitiendo a las personas anticipar los criterios y condiciones que deben satisfacer.

La aplicación de estos principios debería permitir la armonización entre la aprobación y posterior fiscalización sectorial, pero para ello es fundamental que los servicios a cargo de la fiscalización se sujeten estrictamente a la letra y espíritu de este articulado, reduciendo de manera significativa la actual discrecionalidad.

Julio Torres Cuadros

Académico FCFCN U. de Chile