La tensión entre EE.UU. y Venezuela, y sus límites

SEÑOR DIRECTOR:

Todo despliegue militar con foco hacia algún Estado genera una tensión y está presente el riesgo de un escalamiento de un conflicto real. El despliegue militar de EE.UU. en un espacio de mar cercano a la jurisdicción venezolana, aunque tiene una dimensión importante, parece no tener visos de generar una acción específica que pudiera provocar un escalamiento a raíz de acciones de facto al margen de las normas jurídicas.

En todo caso, debido a las características de los liderazgos involucrados, Trump y Maduro, la incertidumbre está presente y resulta impredecible determinar cómo pueden evolucionar. Por el momento, ofrecimiento de recompensa de por medio, el foco de Estados Unidos es la persona de Nicolás Maduro y su entorno más próximo, a quienes se acusa de actividad delictual en un ámbito tan sensible como es el narcotráfico.

La reacción de Maduro, hasta el momento, se podría calificar de cautelosa aun cuando han existo atisbos retóricos propios de su conocido estilo, pero menos estridentes que en otras ocasiones. Por cierto, los temas políticos no están ausentes en este cuadro, entre ellos la ausencia de legitimidad democrática en el origen del poder que ejerce.

En el cuadro desplegado también están presente las paradojas. Es el caso, que mientras se desarrolla el despliegue de tropas marítimas, EE.UU. ha reanudado las importaciones de petróleo venezolano con nueva licencia a Chevron, luego de una suspensión de tres meses a causa del endurecimiento de las medidas aplicadas a Venezuela. De acuerdo a la información entregada, dos buques embarcaron crudo a inicios de agosto. Además, otros dos buques más zarparon desde Venezuela en ruta hacia EE.UU.

Edgardo Riveros Marín

Director Centro Estudios Política Internacional, U. Central