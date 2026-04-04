Un beatles en reflexión: ¿Se viene el último disco de Paul McCartney?
La semana pasada, el ex Beatle anunció que el 29 de mayo saldría su próximo álbum, The boys of Dungeon Lane, el que hace referencia a su infancia más recóndita. Para presentar este disco, Paul lanzó el primer sencillo, Days we left behind, el que claramente tiene un aire evocativo y nostálgico. Ahora que Paul ha vuelto a conjugar sus canciones en pasado, ¿se trata de una despedida que materializará su próximo disco o sólo es otro momento en que levanta el espejo retrovisor para abrazar al niño que fue?
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