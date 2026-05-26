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    Cartas al Director

    ¿Mejor niñez?

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Una lectura detallada de su excelente -y deprimente- reportaje sobre el Servicio Mejor Niñez lleva a la inescapable conclusión de que el horror continúa y se agrava. Se requieren dos medidas urgentes: a) Que el ministro Quiroz abra su corazón y duplique el misérrimo presupuesto del Servicio en cada una de sus partidas y b) que el Presidente Kast hable por cadena nacional pidiendo que más familias se ofrezcan para el Programa de Acogida.

    En caso contrario, mejor sincerar la situación, declarar el fracaso de la gatopardezca reforma tan aplaudida hace algunos años, y renombrar al Servicio como Peor Niñez.

    Mario Waissbluth

    Más sobre:NiñezprotecciónPolítica pública

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