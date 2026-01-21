¿Por qué no Economía y Agricultura?

SEÑOR DIRECTOR:

Si el anunciado “biministerio” será una fusión entre Economía y Minería, y su conducción recaerá en un ingeniero agrónomo, surge una pregunta tan legítima como inevitable: ¿por qué, entonces, no se optó por integrar Economía con Agricultura?

Chile no es un país minero por consigna ni por relato, sino por estructura económica. La minería sostiene buena parte de las exportaciones, de la inversión, del empleo y de los ingresos fiscales. En ese contexto, resulta inquietante que una actividad estratégica de esa magnitud quede subsumida en una cartera donde el liderazgo no proviene, necesariamente, de una trayectoria vinculada al sector.

No se trata de desmerecer disciplinas ni credenciales profesionales, sino de resguardar una conducción con conocimiento técnico, comprensión política y experiencia directa en la principal industria del país. La minería no es un área accesoria de la economía nacional: es uno de sus motores centrales, y los motores —como se sabe— no se conducen a tientas.

Daniela Céspedes

Cofounder Xplora Minerals

Secretaria General Cámara Minera de Chile