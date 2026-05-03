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    Cartas al Director

    Presupuesto y atención primaria de salud

    Por 
    Cartas al director
    30/12/2023 El SMS ofrecerá a partir de hoy mascarillas de forma gratuita en los servicios de Urgencias de sus diez hospitales y en las urgencias de Atención Primaria, centros de salud y consultorios. ESPAÑA EUROPA MURCIA SOCIEDAD SALUD CARM CARM

    SEÑOR DIRECTOR:

    En mi calidad de alcalde y de presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), quiero manifestar que estamos en alerta por los recortes presupuestarios que se han anunciado.

    La Atención Primaria de Salud (APS) constituye el pilar fundamental del sistema sanitario, siendo el primer punto de contacto de millones de personas con la red asistencial. Es en este nivel donde se previene, se detecta y se resuelve la mayoría de las necesidades de salud de la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

    Por lo mismo, esperamos que los recursos destinados a la APS se mantengan durante 2026, para que su capacidad de respuesta y el acceso a la salud no se vean afectados.

    Pedimos encarecidamente que, si se evalúan cambios presupuestarios para este año, nos incluyan en esa discusión. Como Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, nos ponemos a disposición del ministerio para dialogar y para trabajar articuladamente en relevar el rol de la APS en nuestro país.

    Maximiliano Luksic

    Presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades

    Más sobre:SaludRecursosMunicipalidadesRecortes

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