Reformulando programas

SEÑOR DIRECTOR:

Uno de los argumentos centrales que explican la elección de este gobierno fue su compromiso con la recuperación de la disciplina fiscal. Esto implica eliminar el despilfarro de los recursos públicos y terminar con el fraude social: evasión del transporte, licencias médicas falsas, morosidad del CAE, falsos datos en gratuidad, etc.

El ajuste fiscal, además, supone un uso eficiente de los recursos que aportan todos los ciudadanos con sus impuestos. Existen numerosos programas que por años han sido mal evaluados por la Dipres de gobiernos pasados, y por centros de estudio. Llegó el momento, entonces, de reformular o incluso eliminar ciertos programas.

Más allá de los problemas de comunicación, no se entiende el nivel de controversia que ha causado el anuncio de proceder en esta línea. Salvo, por cierto, el reclamo de los “padrinos” que tiene cada programa mal evaluado.

Luis Felipe Lagos M.