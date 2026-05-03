SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Reformulando programas

    Por 
    Cartas al director
    Diego Martin

    SEÑOR DIRECTOR:

    Uno de los argumentos centrales que explican la elección de este gobierno fue su compromiso con la recuperación de la disciplina fiscal. Esto implica eliminar el despilfarro de los recursos públicos y terminar con el fraude social: evasión del transporte, licencias médicas falsas, morosidad del CAE, falsos datos en gratuidad, etc.

    El ajuste fiscal, además, supone un uso eficiente de los recursos que aportan todos los ciudadanos con sus impuestos. Existen numerosos programas que por años han sido mal evaluados por la Dipres de gobiernos pasados, y por centros de estudio. Llegó el momento, entonces, de reformular o incluso eliminar ciertos programas.

    Más allá de los problemas de comunicación, no se entiende el nivel de controversia que ha causado el anuncio de proceder en esta línea. Salvo, por cierto, el reclamo de los “padrinos” que tiene cada programa mal evaluado.

    Luis Felipe Lagos M.

    Más sobre:Disciplina fiscalDipresDespilfarroEliminación de programas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio afecta a edificio en el centro de Valparaíso: tres personas fueron rescatadas

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    El demonio del mediodía: un relato de Irene Vallejo

    La italiana y la española: un relato de Jaime Bayly

    Andrea Bajani, autor italiano: “La familia tiene algo profundamente antinatural”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

    Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

    Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente
    Chile

    Diputados advierten por ciberseguridad tras reportes de presunta filtración mientras ANCI descarta ataque reciente

    Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

    Bullrich afirma que gobierno argentino capturará a Apablaza y que terminará “su vida en la cárcel”

    Larga vida a la reforma, con sostenibilidad fiscal
    Negocios

    Larga vida a la reforma, con sostenibilidad fiscal

    Protección al Pingüino de Humboldt

    La estadounidense Spirit Airlines anuncia cese de operaciones tras años de crisis financiera

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones
    Tendencias

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    Nico Pino analiza los cambios técnicos de la Fórmula 1: “Hay equipos que no logran sacar el máximo provecho”
    El Deportivo

    Nico Pino analiza los cambios técnicos de la Fórmula 1: “Hay equipos que no logran sacar el máximo provecho”

    Michael Nishi, CEO del major de Chicago: “El Maratón de Santiago tiene todo el potencial para ser un referente global”

    El Betis de Manuel Pellegrini se mide ante el condenado Oviedo con la Champions como objetivo

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”
    Cultura y entretención

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    El demonio del mediodía: un relato de Irene Vallejo

    Incendio afecta a edificio en el centro de Valparaíso: tres personas fueron rescatadas
    Mundo

    Incendio afecta a edificio en el centro de Valparaíso: tres personas fueron rescatadas

    Al menos seis muertos y miles de desplazados tras las fuertes lluvias que afectan al noroeste de Brasil

    Trump compara a la armada estadounidense con la piratería luego de relatar cómo confiscaron un buque iraní

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada
    Paula

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca