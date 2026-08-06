Reinserción y seguridad pública

SEÑOR DIRECTOR:

El 18 de julio conmemoramos el Día de la Reinserción, fecha que invita a mirar de frente una cifra incómoda: menos del 40% de quienes cumplen condena logra insertarse laboralmente al salir de la cárcel. No es solo una estadística: es reincidencia e inseguridad para todos.

La reinserción no es un gesto de buena voluntad, sino una política de seguridad pública. Cuando un empresario da trabajo a una persona privada de libertad, y éste puede sostener ese empleo por más de dos meses, la probabilidad de que reincida cae un 68,5%. Aun así, persiste mucho desconocimiento sobre cómo apoyar, y la cantidad de personas que trabaja dentro de las cárceles sigue siendo muy baja. El desafío es multiplicar esa capacidad, con apoyo del sector privado dentro de los recintos penitenciarios y contratando a quienes salen en libertad. Muchos aprenden oficios en prisión, pero falta capacitarlos en lo que la sociedad necesita. Los prejuicios se superan conociendo sus historias: quienes delinquieron deben responder, pero necesitan que la sociedad los rehabilite, les enseñe un oficio y tengan una segunda oportunidad.

Somos una sociedad atemorizada por la delincuencia, y dar una oportunidad a quienes están privados de libertad es una forma efectiva de reducirla. El Estado, Gendarmería y el Ministerio de Justicia no pueden hacerlo solos. Como sector privado tenemos mucho que aportar.

De aquí al 2030, más de 30 mil personas saldrán de las cárceles y necesitarán una oportunidad real. Si de verdad queremos reducir los delitos y mejorar la seguridad, ese es el camino.

Jorge Nazer

Fundador y presidente de ALTO