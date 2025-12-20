Relación bilateral con Argentina

SEÑOR DIRECTOR:

La decisión del presidente electo José Antonio Kast de realizar su primera visita internacional a Argentina, constituye una señal política y estratégica de alto valor.

No se trata de un gesto de afinidad ideológica, que por lo demás no la tiene al 100%, sino de la primacía del interés permanente del Estado de Chile, que lamentablemente se había perdido en el último tiempo.

La relación bilateral estaba al menos “adormecida”, subordinando la diplomacia a las antipatías políticas y olvidando que los intereses de Estado siempre deben prevalecer a los de gobierno. Haber sido incapaces de realzar adecuadamente los 40 años del Tratado de Paz y Amistad quedará como un punto bajo de nuestra relación. Lo mismo algunos episodios recientes como el saludo sentado del Presidente Boric a Milei o los “problemas de agenda” que impidieron que este último fuera recibido en el Palacio de La Moneda.

Lo que hizo Kast honra una tradición histórica que comienza con el abrazo de Maipú entre O’Higgins y San Martín y que fue continuada por los presidentes Frei Ruiz-Tagle, Bachelet, Lagos y Piñera.

En 2024, el comercio bilateral alcanzó un récord histórico de US$ 8.384 millones. Las exportaciones chilenas crecieron con fuerza y en 2025 ya muestran un alza interanual superior al 38%. El potencial productivo y exportador de Vaca Muerta con la habilitación del nuevo gasoducto Perito Moreno, las inversiones cruzadas y la reactivación del Tratado de Integración Minera, con proyectos binacionales en cobre que podrían movilizar hasta US$ 21.000 millones, configuran una oportunidad única para ambos países, que bien la leen ambos presidentes.

Fortalecer la relación con Argentina no es una opción ideológica, es una necesidad económica y estratégica.

Nicolás Monckeberg Díaz