Testimonio explosivo

SEÑOR DIRECTOR:

A los muchos problemas internos que heredará el próximo gobierno se suman dos situaciones de política exterior, irreflexiva o imprudentemente creadas: la postulación de la expresidenta Bachelet a la ONU y la concesión del cable submarino Valparaíso-Hong Kong. Cualquier solución será de alto costo.

Haciendo una analogía con una carrera de posta, en que el atleta entrega el testimonio a su relevo para que éste continúe corriendo hasta triunfar, pareciera que, en la posta política del 11 de marzo, el “testimonio” será un cartucho de dinamita con la mecha encendida, para asegurarse de que el relevo no llegue a la meta.

Miguel Ángel Vergara Villalobos