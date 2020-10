Oasis publica videos remasterizados de (What’s the story) Morning Glory?

(What’s the story) Morning Glory?, el segundo álbum de Oasis, es uno de los discos emblemáticos de la banda comandada por los hermanos Noel y Liam Gallagher -si es que no del britpop-.

A 25 años de su lanzamiento, las celebraciones se veían venir.

Primero, anunciaron una reedición de la versión vinilo con embalaje gatefolf, y un box set completo con dos picture disc especiales para la ocasión y una reedición en cassette.

Segundo, desde la cuenta oficial de Oasis en Youtube republicaron los videoclips de canciones del (What’s the story) Morning Glory?, entre ellas, “Wonderwall”, “Don’t look back in anger” y “Champagne Supernova”.

Si bien tuvieron algunas dificultades para publicar la nueva versión de “Champagne Supernova”, finalmente pudieron concretar su lanzamiento.

Tercero, más allá de los dichos que Noel Gallagher pudiera decir contra artistas pop modernos como Taylor Swift o Ed Sheeran, estuvo más que dispuesto a abrir el baúl de recuerdos y dar una entrevista de unos 20 minutos en los que relata el proceso de creación de (What’s the story) Morning Glory?

“Hoy escuché el álbum por primera vez en 25 años”, comienza diciendo Noel en el video titulado Return to Rockfield. “Y pensé... lo logré”.

Como era de esperar, cuestiona la música actual en su estilo característico. “¿Qué están escuchando?", dijo refiriéndose a las juventudes de esta era. “No lo entiendo... las palabras... las melodías... La voz de Liam está a otro nivel en este disco, hoy en día no hay nada que se acerque remotamente a eso”.

Nick Brine, ingeniero de sonido del famoso álbum, se reunió con Noel tras un cuarto de siglo, al igual que Kingsley Ward -fundador de los Rockfield Studios-. El trío recorre el recinto y repasa las filmación de los videoclips y grabación de las canciones.

Mira el registro documental a continuación: