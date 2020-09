Noel Gallagher dispara contra Ed Sheeran y Taylor Swift: “Son una mierda, no dicen nada”

Si hay algo que Noel Gallagher no ha cambiado jamás durante su trayectoria, es su lengua viperina y mordaz con la cual ha golpeado a quien se le cruce por delante. Así lo hizo en su última aparición pública, en el podcast de Matt Morgan.

En la ocasión, atacó a estrellas del pop como Ed Sheeran y Taylor Swift. El mancuniano lamentó la pérdida de “estrellas de rock adecuadas” y describió la música actual como solo una apariencia.

“La música ahora es estilo sobre sustancia. Encuentro que estos jóvenes en el juego de la música, se ven muy bien, todos tienen tatuajes y la imagen y todas esas jodidas tonterías, pero en realidad son una mierda, no dicen nada”.

"Los actos más vendidos son una mierda, mientras que cuando era niño, los actos más vendidos eran los mejores -dijo Gallager-. La banda más grande del mundo solía ser la mejor banda del mundo. Ahora lo más grande del mundo es la jodida Taylor Swift. ¡¿Qué?! Vete a la mierda.”

Además, el autor de “Don’t look back in anger" aseguró las estrellas del rock glam, como David Bowie y Marc Bolan de T-Rex, no sobrevivirían en la era de las redes sociales.

“Nunca habrá otro David Bowie, nunca habrá otro Marc Bolan, nunca habrá otro Freddie Mercury, verdaderas estrellas de rock. Nunca habrán personas así porque los músicos nunca ganarán esa cantidad de dinero, y los únicos son gente como el jodido Ed Sheeran, o lo que sea”, señaló el compositor.

Noel Gallagher

“No habrán más aviones privados o David Bowie rockeando en la estación de King’s Cross vestido como un nazi, ya no serán nada de eso, porque la gente se sentirá intimidada por las redes sociales”, añadió Gallagher.

Consultado si se siente una estrella de rock, el hombre de “If I had a gun", dijo: ”No me considero una estrella de rock, soy más un compositor / grafter, me refiero a estrellas de rock extravagantes".