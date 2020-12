Familia de Chris Cornell publica disco inédito, No One Sings Like You Anymore

La familia de Chris Cornell acaba de publicar un disco inédito del músico, el cual es una selección de diez covers que hizo inspirándose en sus artistas favoritos. Esta fue la última entrega que el líder de Soundgarden grabó completamente en 2016, solo un año antes de que fuese encontrado muerto en la habitación de un hotel en Detroit.

Chris Cornell

El álbum incluye temas como “Watching The Wheels” de John Lennon, “Showdown” de Electric Light Orchestra y “Patience” de Gun’s & Roses, además de versiones de clásicos como “Get It While You Can” y “Nothing Compares 2 U " que popularizaron Janis Joplin y Prince, respectivamente.

Todos los instrumentos de No One Sings Like You Anymore (2020) fueron grabados por Cornell y el productor Brendan O’Brien —conocido por sus trabajos con Pearl Jam, Stone Temple Pilots y Audioslave—, quienes también estuvieron a cargo de la mezcla y la producción de la obra final.

“Su elección proporciona una mirada personal a sus artistas favoritos y las canciones que lo conmovieron. Este momento es agridulce, porque debería estar aquí haciéndolo él mismo, pero es con dolor y alegría que compartimos este registro especial”, dice la viuda Vicky Cornell, mientras que su hijo Christopher asegura que “este disco representa quién era para mí”.

La entrega ya está disponible en las plataformas digitales, mientras que su edición física saldrá a la venta el 19 de marzo.