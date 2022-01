Gaspard Ulliel: se revelan las circunstancias del accidente que provocó la muerte del actor francés

La trágica muerte de Gaspard Ulliel a los 37 años enlutó a Francia y al mundo del cine el pasado 19 de enero. Tras completar una destacada carrera en películas como It’s only the end of the world y Saint Laurent, el intérprete se había erigido como uno de los grandes talentos sub 40 de Europa. Pero un fatal accidente mientras practicaba esquí en los Alpes acabó con su vida y su carrera.

Ahora desde su país de origen llegan más detalles sobre la investigación que se inició para aclarar las circunstancias detrás de su fallecimiento, ocurrido en el hospital de Grenoble a causa de una lesión cerebral.

Según se especifica en el informe entregado por las autoridades de Albertville, la tarde del 18 de enero tanto Ulliel como la persona con la que colisionó estaban esquiando en una pendiente intermedia a una velocidad normal y bajo condiciones climáticas despejadas.

La desgracia se produjo cerca de las 16 hrs., cuando el intérprete giró a la izquierda y se encontró con un hombre lituano de 40 años, quien resultó ileso tras el choque. Las pesquisas determinaron que él ocupaba casco, pero no así el actor, que fue trasladado de urgencia en busca de ayuda médica y murió la mañana siguiente. En vista de esos antecedentes, se rotuló que la muerte de la estrella francesa fue “accidental”.

Catherine Deneuve en la ceremonia de este jueves: Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ulliel fue despedido por colegas y seres queridos en un servicio fúnebre realizado este jueves en la Iglesia Sainte-Eustache, en París. Asistieron Catherine Deneuve, Lea Seydoux, Jérémie Renier, Vincent Cassel, Nathalie Baye, y sus compañeros en una serie para Canal+ que estaban filmando cuando se produjo su deceso, Vincent Lindon y Ramzy Bedi.

En cuanto de estrenos, lo más inminente para el intérprete era Moon Knight, la serie de Marvel en que comparte protagonismo con Oscar Isaac y Ethan Hawke. Su debut sigue fijado para el 30 de marzo en Disney+.