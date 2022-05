Cuarteto de Nos anuncia segunda fecha en Chile tras éxito de ventas

Con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo y un esperado set de clásicos, el conjunto uruguayo Cuarteto de Nos anunció su vuelta a los escenarios chilenos para el próximo día 6 de agosto.

Y, según un comunicado, tras agotar en pocos días todas las localidades disponibles, la banda abrió una segunda fecha en el mismo Teatro Coliseo para 24 horas después, el domingo 7 de agosto a las 19:00 hrs, cuyas entradas ya se encuentran a la venta por sistema Puntoticket.

Los autores de títulos como Ya no sé qué hacer conmigo, Lo malo de ser bueno y No Llora llegan a nuestro país en el marco de una gira por Latinoamérica por países como Argentina, Costa Rica, Panamá Y Perú. La última vez que visitaron Chile el panorama no fue distinto con dos fechas agotadas en octubre de 2019.

Esta vez Cuarteto de Nos regresa con un nuevo disco próximo a estrenarse este mes de mayo, producción que será lanzada bajo su propio sello llamado Porfiado Records, del que ya se desprenden los tracks Fiesta en lo del Dr. Hermes y La Ciudad sin Alma. En esta cita, según apunta el mismo comunicado, contemplan tocar un listado de exitosos sencillos que los han posicionado como una de las bandas más relevantes del rock latinoamericano en los últimos años.