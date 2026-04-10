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    Culto

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa

    Lo nuevo de la ex The Voice habla de la ruptura de la ilusión del amor, combinando entre experiencias personales e historias que ha escuchado.

    Por 
    Equipo de Culto

    Alondra Bravo continúa escribiendo su historia con canciones poderosas. La cantautora estrenó su nuevo single y video, ¿Qué me queda?, un tema con un pegajoso coro y en la que trae de vuelta el recuerdo de un amor que no fue. Este es el segundo lanzamiento de Alondra Bravo junto a Warner Music, con quienes seguirá compartiendo música durante el resto del año.

    Alondra Bravo adelantó el nuevo single a sus más de dos millones de seguidores en TikTok y confesó algunas claves de su inspiración: “Es una combinación entre una experiencia personal y algunas historias que me contaron. ¿Qué me queda? habla de la ilusión de un amor bonito, la sensación de enamorarse y el sentimiento de saberse querida. Pero en realidad no era amor y tampoco era la persona correcta, sólo era la idea de amar y ojalá sentirse amada”.

    Este nuevo single muestra una faceta distinta a la que Alondra Bravo mostró en su single debut, nuestro antes, que tenía un acento más acústico e íntimo. En esta ocasión la artista tomó la base de unos acordes que le mostró su productor, Joaquín Saavedra, y empezó a improvisar melodías y a jugar con la letra. Ese espíritu lúdico abrió la puerta a una canción con un mood más vivo y vibrante.

    ¿Qué me queda? se estrenó junto a un video de delicada factura dirigido por Alexis Abarca. En él, Alondra Bravo muestra su faceta como actriz y es observada por una presencia que la inquieta, pero también la atrae. Primero la acción transcurre en el hostal La Casa Roja, donde Alondra está en una habitación con tonos cálidos y vintage, y luego la vemos caminando por el Museo Ferroviario. Ahí, arriba de un tren, ella volverá a evocar el recuerdo de ese romance.

    A mediados de marzo la ex participante del programa “The Voice” hizo sus primeras presentaciones en vivo en Santiago y mostró parte de su repertorio en lugares como el Bar Porfirio y Chilmex de Barrio Italia. Durante abril y mayo se enfocará en promover su nuevo single y aprovechará su racha creativa, agendando varias visitas al estudio de grabación. Alondra Bravo tiene mucha música para compartir y el momento es ahora.

    Más sobre:Alondra BravoQué me quedaMúsicaMúsica Culto

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