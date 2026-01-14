Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

El Festival de Berlín 2026 tendrá triple presencia chilena. Así se confirmó este miércoles, jornada en que la organización reveló que exhibirá el nuevo documental de Maite Alberdi, una de las óperas primas nacionales más elogiadas del último tiempo y la esperada adaptación en formato serie de La casa de los espíritus.

Alberdi, quien estuvo en el certamen alemán con La memoria infinita (2023), asistirá para participar en el estreno mundial de Un hijo propio, el séptimo largometraje de su carrera. Tras debutar en el cine de ficción con El lugar de la otra (2024), ahora irrumpe con un largometraje filmado en México con el respaldo de Netflix. Esta vez la realizadora de La once (2014) y La memoria infinita (2023) pone el ojo en la maternidad.

La historia gira en torno a Alejandra, una mujer que finge un embarazo debido a su profundo deseo de ser madre y a la presión constante de su entorno. Lo que empieza como una simple mentira se transforma en una farsa compleja de mantener durante meses ante la ilusión de su esposo y familia, y queda al centro de un escándalo mediático que sacudirá al país entero.

Si la nueva cinta de Alberdi se proyectará en Special Presentations, Matapanki tendrá su premiere europea en Generation 14plus. El director Diego “Mapache” Fuentes narra la historia de Ricardo (Ramón Gálvez), un joven punk de Quilicura que posee superpoderes que se activan cada vez que bebe alcohol. Un error –que involucra al presidente de Chile– provoca que termine en medio de un conflicto de escala global.

“Diego Fuentes transforma Matapanki en un salvaje manifiesto punk usando el marco de un filme de superhéroes”, indicó la organización. Estrenada mundialmente (y doblemente premiada) en FICValdivia 2025, la película llegará a cines chilenos el próximo 26 de marzo.

Se acerca La Casa de los Espìrirtus

2026 es el año en que veremos La casa de los espìrirtus. La segunda versión audiovisual de la célebre novela de Isabel Allende –la primera en formato serie– cuenta con la conducción creativa de Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, y promete ser una adaptación más fidedigna que la película de 1993.

Dividida en ocho episodios, cuenta con un elenco compuesto de nombres chilenos y de la industria hispanohablante: Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, entre otros.

La producción se mostrará en Special Series, compartiendo sección con títulos de HBO y la BBC. Aunque Prime Video aún debe anunciar su fecha de estreno, es una garantía que se lanzará en el streaming durante los pròximos 12 meses.

La 76° edición del Festival de Berlín se desarrollará entre el 12 y 22 de febrero.