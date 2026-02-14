SUSCRÍBETE POR $1100
    Crítica de discos y singles: CA7RIEL y Paco Amoroso tienen un buen día, Hermanos Ilabaca igual y la cumbia peruana revive

    Dos parejas artísticas dejan su huella con nuevo sencillos: los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso vuelven bajo altas expectativas, mientras los Hermanos Ilabaca despliegan su receta. En tanto, un compilado rescata a uno de los baluartes de la cumbia peruana, ese género hoy reactivado por músicos anglo y coleccionistas.

    Por 
    Felipe Retamal y Claudio Vergara
    Crítica de discos y singles: CA7RIEL y Paco Amoroso tienen un buen día, Hermanos Ilabaca igual y la cumbia peruana revive

    *Venus en Marte - Hermanos Ilabaca

    Casi como una coincidencia, un suceso cósmico se replica casi a la par en una composición musical. En este verano, los planetas Venus y Marte alcanzan una conjunción, un momento en que desaparecen del firmamento, detrás del sol, solo para reaparecer con su habitual fulgor.

    De alguna forma, el hito funciona como la metáfora que cruza Venus en Marte, la canción con la que Hermanos Ilabaca adelantan su segundo disco. Trabajado con la producción musical del reputado Roberto Trujillo, se trata de una canción que propone optimismo en tiempos convulsos. El arranque, con sus frases entretejidas de guitarras y bajo eléctrico, tiene un aire bachatero que engancha al oyente.

    Luego, tras un break de sabor disco en el tambor, pasa sin aviso a un beat más pop, a tono con el mensaje de la canción. Y la hace más cercana a lo que les conocimos en su disco debut HI. La letra es directa y propone algunas imágenes. “Y es porque nos tienen así, tan separados con sus guerras/esto ya no da más/como la primavera/tú pronto florecerás”. Un abrazo estelar y terrenal que se complementa con la habilidad de los Ilabaca para crear estribillos pegadizos (Felipe Retamal).

    *Hasta Jesús tuvo un mal día - CA7RIEL y Paco Amoroso

    El popular dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso había levantado el freno de mano a fines de su intenso 2025. En diciembre pospusieron el lanzamiento de su nuevo disco, alegando cansancio. “Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar”, señalaron. Nada menor en una temporada en que se volvieron estrellas globales, giraron por el mundo y publicaron el excelente EP Papota. Pero no pasó mucho tiempo sin novedades.

    Acaban de publicar Hasta Jesús tuvo un mal día, un tema que adelanta su nuevo disco (que esta vez lleva el nombre de FREE SPIRIT) y los muestra en un universo de wellness y meditación, acaso en respuesta al vertiginoso ascenso a la fama. Tal como en Papota, los trasandinos hacen de su propia historia parte de su material. Lo interesante es que la canción los muestra en una dimensión diferente: mucho más directo, sin referencias a la música urbana y un estribillo pegadizo. “No, no te rindas todavía, hasta Jesús tuvo un mal día”, cantan. Se suma la voz de Sting, que marca un momento de contraste, además de los diálogos propios de su universo. A lo Help!, es un tema que suena a desahogo (Felipe Retamal).

    *Galaxia Tropical - Ranil y su Conjunto Tropical

    Durante décadas, la cumbia peruana ha sido una de las expresiones culturales más significativas y populares de ese país, retratando su desarrollo social desde mediados del siglo XX. Además, puede enorgullecerse de ser única en su especie: introdujo y masificó en un género bailable el uso de la guitarra eléctrica ahí donde las grandes orquestas colombianas preferían los metales.

    Ese solo sello de identidad le dio un carácter rockero, funk, psicodélico, salvaje, saturado en groove y que precipitó distintas variantes, como la cumbia amazónica o la cumbia chicha. Maravillados por un sonido tan singular, a partir de los 2000 músicos, especialistas y coleccionistas anglo comenzaron a difundirlo en sus órbitas, siendo el de Los Mirlos el caso más resonante: llegaron hasta el festival Coachella y su agenda de shows es caudalosa, Chile incluido.

    El sello Analog Africa, al rescate desde hace años de los héroes de los otros continentes, presenta en esta antología a Ranil y su Conjunto Tropical, un músico y periodista emergido desde Iquitos -parte del corazón del Amazonas peruano- que también integra esa vasta generación de artistas que engrosó el mejor cancionero de la nación del Pacífico: aquí hay baile diseñado por guitarras distorsionadas, percusiones aceleradas, un timbre que resuena áspero y crudo junto a letras que parecen garabateadas por un manifiesto de protesta (“que triste ver nuestros hijos sin un pan para comer/ en cambio el perro del rico hasta leche ha de beber”, canta en Pueblo) y riffs que imaginan a un Santana selvático, como en la fascinante Gitanita.

