Javiera Mena agenda show en Blondie

Tras su reciente y aclamado paso por el Teatro Municipal de Santiago, Javiera Mena regresa al escenario de Blondie el próximo 28 de marzo. La figura emblemática del pop electrónico en Chile y Latinoamérica, vuelve a la icónica discoteca de la capital luego de tres años para presentar su más reciente material Inmersión.

Canciones como Volver a Llorar, Entropía y Mar de Coral, son parte de este trabajo con un total de diez canciones, que se convierte en el sexto disco en estudio de su carrera, y que evoca el lado más profundo y vulnerable de la artista. El show del próximo 28 también contemplará parte importante del repertorio clásico de Mena, con canciones como Espada, Luz de Piedra de Luna, Espada, Esquemas Juveniles, y más.

Javiera ha sido una de las figuras más relevantes del pop chileno, desde sus primeros pasos en la escena independiente en los años 2000 hasta convertirse en una de las voces más influyentes del electropop contemporáneo, con una carrera marcada por la innovación sonora. Su música ha trascendido fronteras con albumes como Esquemas Juveniles, Mena, Otra Era, Nocturna y Inmersión.

El reencuentro con el público en Blondie, será una noche única de pop, celebración y baile. Entradas disponibles vía blondietickets.cl.