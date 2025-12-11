VOTA INFORMADO por $1100
    Culto

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Según detallan desde el recinto, el acuerdo se enfocará en mejorar la experiencia del público, fortalecer las capacidades de producción y ampliar las oportunidades para presentaciones de artistas internacionales.

    Por 
    Equipo de Culto

    Live Nation Entertainment anunció este jueves 11 de diciembre una nueva sociedad con Be Live Entertainment Group que convertirá a la compañía estadounidense en accionista mayoritario de Movistar Arena Santiago, fortaleciendo así uno de los recintos más importantes de Chile para fans y artistas.

    Como detallan desde el recinto, que recibe alrededor de 170 shows al año, la alianza se enfocará en mejorar la experiencia del público, fortalecer las capacidades de producción y ampliar las oportunidades para presentaciones tanto de artistas internacionales como de talento local en el recinto.

    Eso sí, la identidad del Movistar Arena y su profunda conexión con la comunidad seguirán siendo elementos centrales en todos los planes.

    “Latinoamérica es una de las regiones más vibrantes del mundo en música en vivo, y Chile es una parada fundamental para los artistas en gira por el continente,” señala Michael Rapino, CEO y Presidente de Live Nation. “Asociarnos con Be Live nos permite fortalecer lo que ya funciona, traer espectáculos aún más grandes y seguir impulsando la experiencia de música en vivo para los fans de toda la región.”

    “Esta sociedad marca un capítulo importante para el Movistar Arena,” agrega Daniel Hiller, CEO de Be Live Entertainment Group. “La experiencia global de Live Nation, combinada con la profunda conexión del recinto con el público chileno, nos ayudará a seguir entregando experiencias de clase mundial a algunos de los fans más apasionados del planeta. Esto nos permitirá elevar nuestra programación, ampliar las oportunidades para artistas y fans, y asegurar que el recinto se mantenga como un referente regional por muchos años.”

    Be Live Entertainment Group es el grupo empresarial líder en entretenimiento en vivo en Latinoamérica, con operaciones de Venue management (Movistar Arena Chile y Colombia), Producción de eventos en vivo y festivales (Bizarro) y Hospitalidad y servicios de alimentos y bebidas (Caba y Vive Snack).

