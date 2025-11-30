Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

La versión 2025 de la Teletón finalmente llegó a la meta.

A las 01.45 horas, la cruzada solidaria superó la cifra anhelada de los $40.502.617.946 propuestos para este año, alcanzando los $44.253.268.546.

Con ello, se materializó el momento más buscado del día, sin grandes incertidumbres, sin llamados desesperados, manteniendo la tónica de lo que ha sido las últimas jornadas de la instancia, donde se supera la meta de forma más o menos tranquila.

Eo sí, en las horas previas, como suele suceder, siempre merodea una leve incertidumbre en el Teatro Teletón. Cuando cerca de las 21.00 horas la emisión culminaba e el lugar y se iniciaba la transición para una hora después dar el vamos al bloque de cierre en el Estadio Nacional, el monto recién alcanzaba la mitad, $21.877.159.317.

Por tanto, Don Francisco hizo un último llamado a seguir colaborando en la habitual cuenta 24.500-03.

A las 22.00 horas se dio paso al segmento de clausura en el coliseo de Ñuñoa, por donde la cruzada no pasaba desde 2022, luego de dos ediciones pasando por la Quinta Vergara de Viña del Mar.

Esta vez, como corresponde, la obertura desde el Nacional tuvo un guiño futbolero: una imagen de Julio Martínez generada por IA fue relatando el simbolismo del lugar para la Teletón, mientras imágenes de algunos niños símbolos o de casos históricos del evento se sucedían en las pantallas. Luego, la emisión mostró algunos artistas que durante su historia han pasado por el cierre en el Nacional, como Marco Antonio Solís, Miguel Bosé, Daddy Yankee o Jorge González.

Para rematar, ya en carne y hueso, otra leyenda: Myriam Hernández asomó sobre el escenario para interpretar el himno 2025 de la cruzada.

Luego fue el turno del español Pablo Alborán, recibido entre el griterío y la euforia del respetable. En el país es un ídolo y cuenta con una base fecunda de fanáticas. Eso sí, su show estuvo antecedido por un pequeño problema técnico, lo que arrojó una pausa algo incómoda, pero nada que no pudiera solucionar la dupla de animadores integrada por Karen Doggenweiler y Francisco Saavedra.

En la programación seguía Zúmbale Primo, la agrupación chilena que fusiona ranchera y cumbia, con una introducción en cuerdas que además en las pantallas amplificó un curioso dragón volando sobre el escenario, como si se tratara de un imposible crossover con Game of thrones.

Después vino el turno del legado de Ana Torroja, quien tributó su historia despegando con Mujer contra mujer, el clásico alguna vez prohibido de Mecano por su alusión en plenos años 80 a la homosexualidad.

También fue el momento de Emilia Dides, Brayon y Nico Ruiz, para después dar espacio a otra figura de renombre latinoamericano: la mexicana Lucero, quien desplegó los clásicos Veleta y Ya no. La meta ya se empinaba por algo más de $26 mil millones.

Luego, cerca de la medianoche, un nuevo cómputo arrojó aún más esperanzas: $31.342.748.110. El objetivo definitivo estaba cada vez más cerca.

A esa hora aparecía en escena Eva Gómez y José Antonio Neme, quien se ha convertido en uno de los protagonistas de esta edición de la Teletón. La gente pidió reiteradamente el beso. “Estamos en la Teletón, ¡esto no es un Only Fans!“, bromeó Neme, para luego dar el pase al show de María José Quintanilla.

Ahí se generó un momento singular y espontáneo: el público de Ñuñoa empezó a gritar “¡a Viña!, ¡a Viña!“, pidiendo que la intérprete fuera al certamen de la Ciudad Jardín, donde en todo caso no estará en la nueva versión de 2026, pese a ser parte del canal organizador, Mega.

El tema se ha tomado los espacios de farándula del último tiempo, los que han tratado de descifrar por qué Quintanilla, pese a su popularidad y su presencia mediática, no logra retornar a la Quinta Vergara, por donde paso por única vez en 2004, cuando tenía 14 años.

Pero el furor y el nervio no terminó ahí. Tras Quintanilla, fue el minuto de la magia: el chileno Jean Paul Olhaberry hizo un acto de magia con el niño embajador de la Teletón de este año, Alan García.

También hizo otro acto con el público del estadio y con la audiencia de la casa, adivinando un número que cada uno tenía en su mente. Lo hizo, claro. “Un juego matemático”, declaró.

También, entre fechas simbólicas extraídas desde Don Francisco y desde distintas personas del público, logró armar una cifra que hacía alusión a la fecha y hora actual.

Posteriormente, nuevo cómputo, mucho más cerca de la meta con $35.179.408.075.

Para festejarlo, un clásico de la jornada benéfica: la aparición de Stefan Kramer y sus imitaciones. Para secundarlo apareció Leo Caprile, quien ha acompañado al comediante en sus espacios en la web.

Partió en la pantalla replicando al excandidato presidencial Eduardo Artés. “Como se llama...”, fue la frase más repetida por el “profe” Artés según Kramer.

En el escenario, querían tener al mismísimo Cristián Castro, pero no había opción. Caprile llamó al mago Olhaberry para invocarlo hasta que naturalmente apareció: Kramer como el propio intérprete mexicano. Cantó una versión de Azul gritada y chillona, casi acariciando a La Chilindrina.

Bromeó con Caprile y al final terminó cantando a dúo con el mismo Artés en la pantalla, una versión de Por amarte así transfigurada en Deposita aquí.

Las donaciones continuaron, por parte por ejemplo de la empresa CCU, para mirar aún más de cerca el propósito final.

Ya pasada la una de la madrugada, Paulina Rubio se tomó el escenario, imponiendo también su abundante cantidad de hits, como Mío, en una lectura que rasguñó la impronta rockera de Queen; o Yo no soy esa mujer, que presentó como un tema que “a todas nos une”.

Ya en el epílogo, el gremio empresarial representado por la CPC entregó una donación de $3 mil millones de pesos, la más grande recibida durante la velada. Así, cerca de la una y media de la madrugada, la cifra del último cómputo alcanzó los $39.380.108.394. En el remate, la música urbana con el cantante chileno Gino Mella, uno de los estandartes que ha agitado el catálogo de ese género en el país en los últimos años.

Todo como preámbulo del triunfo definitivo. Otra vez la Teletón conquistó su objetivo, en el mismo horario en que habitualmente ha conseguido la meta otros años. Una jornada de fiesta y celebración que fue animada en el cierre por el grupo Noche de Brujas. Tal como lo dicta cuando se llega a la victoria.