Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Novedades para los fanáticos de Zoé, el grupo que por 25 años ha enaltecido el pop y el rock mexicano bajo un sino inquieto, vanguardista y sugerente.

Campo de fuerza se llama el single que acentúa esa ruta y que rompe cuatro años de silencio, amplificando su huella dactilar creativa de atmósferas hipnóticas y melodías espectrales con uno de los lanzamientos importantes de este año para el cancionero continental.

Además, en el caso de Zoé sirve como aperitivo para un hito mayor: se presentarán en cinco noches en el estadio GNP de Ciudad de México en este segundo semestre, en el sitio más importante del país para la música en vivo, con capacidad para más de 70 mil personas por fecha.

Respecto al proceso creativo de Campo de fuerza, Rodrigo Guardiola (baterista de la banda) cuenta a través de un comunicado: “Teníamos varios años de no volver al estudio y componer juntos, lo cual fue toda una aventura, pues a pesar de nuestro camino juntos, nunca sabes cómo va a resultar. Sin embargo, en cuanto empezamos a tocar, todo fluyó: fue un proceso que nos emocionó muchísimo”. Y concluye: “Esperamos que con Campo de fuerza, la gente encuentre la misma inspiración y magia que llegó a nosotros”.

En Chile, el grupo goza de un abundante culto que siempre demuestra interés por sus visitas, como lo materializaron en instancias tan disímiles como los festivales Vive Latino, de 2007, o Lollapalooza de Santiago, en 2018.

*Escucha aquí el nuevo single: