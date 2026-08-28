UCSH reúne al cardenal Chomali, Carlos Peña y los embajadores de Palestina y Ucrania en su 10° Congreso Internacional de Derechos Humanos

El cardenal Fernando Chomali; el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña; y los embajadores de Palestina y Ucrania, expondrán en la décima versión del Congreso Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), en Santiago, entre 2 y el 4 de septiembre.

El encuentro reunirá a más de 120 expositores nacionales e internacionales en tres días de conferencias, paneles y mesas de trabajo. El eje de inteligencia artificial y neuroderechos se incorpora en un año marcado por la discusión regulatoria sobre datos personales y decisiones automatizadas.

Se suman a la parrilla la embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Baboun; el embajador de Ucrania, Yurii Diudin; la defensora nacional, Verónica Encina; el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera; y la activista por los derechos de las personas con discapacidad, Isidora Uribe, reconocida este año con el Premio Four Freedoms de la Fundación Roosevelt.

Décimo Congreso Internacional de Derechos Humano, organizado por la Universidad Católica Silva Henríquez.

“Llegar a la décima versión de nuestro Congreso Internacional de Derechos Humanos con más de 200 postulaciones desde 17 países consolida a la Universidad Católica Silva Henríquez como un referente global. Este año nos preguntamos por la dignidad humana ante desafíos como la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Juntamos memoria e innovación: volvemos al pasado para responder a los problemas del futuro”, señaló el rector de la UCSH, Galvarino Jofré Araya.

El rector profundizó en el significado de esta versión aniversario del Congreso: “Este año la Vicaría de la Solidaridad cumple 50 años desde su creación y la Universidad Católica Silva Henríquez, 44 años. Esto no es solo historia. Nos exige un compromiso vivo, tal como lo fue para el cardenal Raúl Silva Henríquez, impulsor de ambas iniciativas. Por ello, para nosotros, los derechos humanos no son un tema de agenda, son el corazón de nuestra identidad”.

La jornada inaugural del miércoles 2 contempla a la embajadora de Suecia, Sofía Karlberg; la embajadora adjunta de Alemania, Carola Bruhn; y la psicóloga e investigadora Elizabeth Lira.

El jueves 3 se abordarán inclusión, inteligencia artificial y búsqueda de personas desaparecidas, con la ONG Nos Buscamos. El viernes 4 cierra en el GAM con el bloque de política criminal y justicia penal y la conferencia de Carlos Peña.

Las dos primeras jornadas se realizan en la casa central de la UCSH, en General Jofré 462, y el cierre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227. El congreso cuenta con el patrocinio de las embajadas de Suecia, Alemania y Finlandia, y el apoyo de la UTPL, la UNISAL y el GAM.

“Les invito a ser parte este 2, 3 y 4 de septiembre en nuestra casa central y en el GAM, en un encuentro que cuenta con el patrocinio de las embajadas de Suecia y la República Federal de Alemania. Defender la dignidad humana ayer, hoy y siempre: esa es nuestra vocación. Los esperamos”, cerró Jofré Araya.