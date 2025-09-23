Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores
La escuadra argentina necesita dar vuelta la llave si quiere avanzar a las semifinales de la competencia.
Un apretado partido se espera para este miércoles cuando se enfrenten Palmeiras y River Plate por el duelo de revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El elenco brasileño arranca con ventaja después de haber superado a los Millonarios por 2-1 en la ida disputada en Buenos Aires.
A qué hora es el partido de Palmeiras vs. River Plate
El partido de Palmeiras vs. River Plate es este miércoles 24 de septiembre, a las 21.30 horas.
Dónde ver a Palmeiras vs. River Plate
El partido de Palmeiras vs. River Plate se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
