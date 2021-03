El ayudante de Poyet no llega a la UC por negarse a los test PCR

Sorpresa causó la noticia de que el histórico ayudante de Poyet, Mauricio Taricco, no se sumará al staff técnico de la UC. Todo por negarse a realizar el PCR obligatorio al ingresar al país. El ex lateral argentino, que se encuentra en Italia, acusó de discriminatoria la medida.

Poyet se queda sin su escolta por una cuestión de principios. El ex defensor del Tottenham no está dispuesto a que le hagan el examen para detectar el coronavirus y se queda abajo del proyecto que buscará el tetracampeonato de Universidad Católica. “No es que no quiero ir a Chile, es que no tengo forma de llegar. Obligan a que mi familia nos hagamos PCR. El individuo tiene que tener libertad de elegir y en este caso la están bloqueando”, declaró el argentino a la cadena TyC Sport.

En esa misma línea continuó con sus descargos. “No estoy de acuerdo con la obligatoriedad de hacerme un test, que es invasivo. Que me prohíban trabajar lo veo como una discriminación”, agregó.

Incluso se mostró abierto a apelar a esta prohibición. “Estoy pensando en hablar con mis abogados para ver si hay una posibilidad para que me dejen trabajar, que es un derecho básico del ser humano”. Todo esto en un momento en que el país presenta cifras preocupantes por la cantidad de contagiados que se notifican día a día.