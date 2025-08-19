La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público

La escalada ya no es una práctica reservada a especialistas. Hoy figura entre las actividades outdoor y urbanas de mayor crecimiento en el país. De acuerdo con la Federación Nacional de Escalada Deportiva, el número de practicantes se ha duplicado en los últimos cinco años, favorecido por su inclusión en los Juegos Olímpicos, la apertura de nuevos recintos y la valoración de experiencias que combinan ejercicio físico y bienestar mental.

En ese escenario, el sábado 16 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la Escalada, una jornada que se celebra en distintos países y que en Chile incluyó la apertura gratuita de gimnasios asociados a la marca The North Face. La iniciativa buscó facilitar el acceso a la disciplina y permitir que principiantes y aficionados pudieran conocerla en un entorno seguro.

Los recintos que participaron fueron Block Lab, Hangar, Factory y El Muro (Santiago); Koster (Coyhaique); Likan (Puerto Varas); Alma (Pucón); Puelche (Valdivia); Endurance Block (Concepción); y Bouklder Plan (Viña del Mar).

Además de los muros disponibles para todo público, algunos gimnasios organizaron actividades familiares y espacios especiales para niños, reforzando el carácter inclusivo del deporte.

“Creemos que Chile tiene un gran nivel y la idea es seguir potenciando este deporte para que cada vez más personas lo practiquen y disfruten”, señaló Patricio Jarpa, Marketing Manager de The North Face Chile.