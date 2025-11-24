Pidieron perdón en redes sociales: la confusión del Real Madrid al homenajear al hermano fallecido de Diogo Jota

La previa del partido entre el Elche y Real Madrid, por la fecha 13 de LaLiga, estuvo marcada por un terrible error comunicacional por parte del club merengue. El hecho ocurrió en medio de la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes del conjunto de la capital española, cuando se proyectó un video de homenaje a las personalidades fallecidas del mundo del fútbol.

Como la Casa Blanca se iba a enfrentar al Elche en esta jornada, quisieron tener un gesto, sin embargo, fallaron de forma estrepitosa. En concreto, confundieron la imagen de André Silva, futbolista portugués que defiende los colores de la institución verdiblanca en la actualidad, con el fallecido hermano de Diogo Jota, que tiene el mismo nombre.

En el registro audiovisual se percibe cómo el equipo comunicacional del Real Madrid colocó por error el rostro del actual deportista junto al del difunto jugador del Liverpool, que murió en un trágico accidente de tráfico el 3 de julio de este año.

La imagen de André Silva (futbolista del Elche) junto a Diogo Jota.

La polémica situación obligó a los merengues a ofrecer un sentido mensaje de perdón a través de sus redes sociales. "El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido“, escribieron en el comunicado que postearon en la cuenta oficial de X.

Amargo empate

Una vez superado el impase, el elenco 15 veces campeón de la Champions League llegó hasta el estadio Manuel Martínez Valero con la intención de volver a estirar a tres puntos la diferencia que los separaba del Barcelona, el escolta en el certamen español, que ganó por 4-0 al Athletic Bilbao en la reapertura parcial del Camp Nou.

Sin embargo, la visita a la cancha de los ilicitanos fue amarga. Con un 2-2 que no sirve de mucho, los merengues se tuvieron que conformar con un amargo empate y la diferencia de solo un punto sobre los culés. Los goles de Aleix Febas (53′) y Álvaro Rodríguez, para el local, y de Dean Huijsen (78′) y Jude Bellingham, para los visitantes, constituyeron el marcador final.