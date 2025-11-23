El Niño Maravilla sonríe: Alexis Sánchez de recupera en tiempo récord y es citado por el Sevilla frente al Espanyol

Alexis Sánchez está de vuelta después de haberse lesionado el bíceps femoral del muslo derecho, cortando una buena racha con el cuadro andaluz. ¿Lo peor? El plazo de recuperación era más de un mes.

Sin embargo, durante la última semana, el tocopillano mostró signos de recuperación y trabajos en el gimnasio de la escuadra andaluz. La esperanza de un regreso anticipado a las canchas estaba latente y, finalmente, dicho anhelo se concretó este viernes cuando el chileno practicó a la par de sus compañeros.

Y esa buena evolución fue ratificada por el DT Matías Almeyda, quien lo escogió en la lista de citados para el trascendental encuentro ante el Espanyol en Barcelona, que se jugará este lunes, a las 17.00.

Dentro de los 24 futbolistas que lleva el técnico sevillista a tierras catalanas, además de la novedad de Alexis, también destacan los regresos de Fabio Cardoso, Lucien Agoumé y las ausencias de Azpilicueta, Isaac Romero y Nianzou, además de la de Carmona, suspendido por amarillas.

Tampoco estará el meta Alberto Flores, sustituido en la convocatoria por Rafa Romero. Además, destaca entre los citados el lateral chileno Gabriel Suazo, quien viene de jugar con la Roja en Rusia.

Por otro lado, Alexis Sánchez recibió una importante noticia durante las últimas semanas. En medio de su recuperación, su novia dio a luz a la primera hija de la pareja. De hecho, este viernes, su novia, la modelo rusa Alexandra Litvinova, por primera vez dio algunas señales a través de sus redes sociales. “1+1=3″, escribió en su cuenta de Instagram. El texto iba a acompañado de un carrusel de fotografías de ella embarazada junto al goleador histórico de la Roja.

Según pudo saber El Deportivo, la hija de Alexis Sánchez, goleador histórico de la Roja, nació sin complicaciones aproximadamente hace dos semanas y ya se encuentra en casa. “Todo salió bien”, revelan desde el entorno del delantero.