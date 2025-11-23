BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Niño Maravilla sonríe: Alexis Sánchez de recupera en tiempo récord y es citado por el Sevilla frente al Espanyol

    El delantero chileno volvió a ser convocado tras una lesión. Así el tocopillano puede ganar minutos en la antesala del derbi ante el Betis.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Sánchez adelantó su regreso a las canchas tras su lesión. Foto: @SevillaFC.

    Alexis Sánchez está de vuelta después de haberse lesionado el bíceps femoral del muslo derecho, cortando una buena racha con el cuadro andaluz. ¿Lo peor? El plazo de recuperación era más de un mes.

    Sin embargo, durante la última semana, el tocopillano mostró signos de recuperación y trabajos en el gimnasio de la escuadra andaluz. La esperanza de un regreso anticipado a las canchas estaba latente y, finalmente, dicho anhelo se concretó este viernes cuando el chileno practicó a la par de sus compañeros.

    Y esa buena evolución fue ratificada por el DT Matías Almeyda, quien lo escogió en la lista de citados para el trascendental encuentro ante el Espanyol en Barcelona, que se jugará este lunes, a las 17.00.

    Dentro de los 24 futbolistas que lleva el técnico sevillista a tierras catalanas, además de la novedad de Alexis, también destacan los regresos de Fabio Cardoso, Lucien Agoumé y las ausencias de Azpilicueta, Isaac Romero Nianzou, además de la de Carmona, suspendido por amarillas.

    Tampoco estará el meta Alberto Flores, sustituido en la convocatoria por Rafa Romero. Además, destaca entre los citados el lateral chileno Gabriel Suazo, quien viene de jugar con la Roja en Rusia.

    Por otro lado, Alexis Sánchez recibió una importante noticia durante las últimas semanas. En medio de su recuperación, su novia dio a luz a la primera hija de la pareja. De hecho, este viernes, su novia, la modelo rusa Alexandra Litvinova, por primera vez dio algunas señales a través de sus redes sociales. “1+1=3″, escribió en su cuenta de Instagram. El texto iba a acompañado de un carrusel de fotografías de ella embarazada junto al goleador histórico de la Roja.

    Según pudo saber El Deportivo, la hija de Alexis Sánchez, goleador histórico de la Roja, nació sin complicaciones aproximadamente hace dos semanas y ya se encuentra en casa. “Todo salió bien”, revelan desde el entorno del delantero.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaEspanyolAlexis SánchezMatías AlmeydaGabriel Suazo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes
    Chile

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Luis Eduardo Escobar: “No hay ninguna razón para impulsar retiros de fondos de pensiones. En esa propuesta, Parisi se cayó al populismo”

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar
    El Deportivo

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar

    El Niño Maravilla sonríe: Alexis Sánchez de recupera en tiempo récord y es citado por el Sevilla frente al Espanyol

    En vivo: O’Higgins recibe a Universidad de Chile en una “final” para clasificar a la próxima Copa Libertadores

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención
    Mundo

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”