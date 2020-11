Se cae Unión: triunfa Wanderers y se alegra la UC

Unión Española no es líder. Haciendo uno de sus partidos más bajos tras el receso, el elenco hispano cayó con Wanderers. En Valparaíso, el necesitado elenco verde fue superior y encontró los caminos para hacerle daño a un rival sólido. Fue solo 1-0. Pudo ser más.

Aunque atraviesan realidades disímiles, ambos tenían la obligación de ganar. El local, para enmendar el rumbo y subir en la tabla del promedio, y la visita, para encamarse en la cima. La gran novedad de los caturros fue la presencia del joven arquero Christian Fuentes, sustituto del suspendido Mauricio Viana.

Wanderers se vio mejor respecto que su partido anterior, ante la U, donde uno de sus pecados fue el desorden. En el inicio del juego se mostraron superiores, teniendo en Carlos Rotondi a su hombre revulsivo, como en casi toda la campaña post confinamiento. Con el paso de los minutos, Unión se paró mejor en la cancha y emparejó las acciones, un poco. En los 17′, se le anula un gol a Fritz por infracción.

Las mejores ocasiones del lapso inicial fueron verdes, con un remate de Ronnie Fernández (32′) y un tiro libre de Medel (43′). La virtud de Wanderers fue que supo hacerle daño a una Unión Española que no se sintió cómoda con el pressing del rival. Una de sus figuras, Cristián Palacios, apenas tocó el balón.

En el complemento, Ronald Fuentes mandó a la cancha a Carlos Palacios, buscando mayor potencia ofensiva. No obstante, Wanderers no bajó el ritmo. De hecho, se multiplicaban las chances perdidas por los porteños. Además de un dudoso gol anulado a Ubilla (68′), por supuesta falta a Sánchez, el propio Conejo tuvo un remate en el palo (71′) y otro tiro de Medel rozando un vertical (74′). Luego, el Mono le saca un gran cabezazo a Enzo Gutiérrez (79′). A esas alturas del partido, el local merecía ir en ventaja. Era lo más parecido a una farra. La reacción hispana no asomaba por ningún lado.

El partido se iba y apareció Rotondi. Con un potente zurdazo, el argentino por fin puede superar el arco rojo para darle una victoria muy necesaria, y justificada, a los caturros. Golpe bajo para Unión, que desaprovechó una gran oportunidad de ser puntero. Mientras tanto, la UC sigue sola en el primer lugar.

Ficha del partido

S. Wanderers: Fuentes; M. Fernández, González, García, Cerezo; Alarcón, Miño; Medel (90′, Soto); Ubilla, R. Fernández (78′, Gutiérrez) y Rotondi (90′+2′, Retamal). DT: M. Ramírez.

U. Española: Sánchez; Gómez, Pavez Contreras, T. Galdames, Pavez Muñoz; Sandoval, Méndez (73′, González), Dávila; Cr. Palacios, Caballero (66′, Yáñez) y Fritz (56′, Ca. Palacios). DT: R. Fuentes.

Gol: 1-0, 88′, Rotondi, atropella y saca un potente tiro de zurda.

Árbitro: N. Gamboa. Amonestó a Miño, Ubilla, Alarcón; Pavez Muñoz, Sánchez, T. Galdames.

Estadio Bic. Elías Figueroa. Sin público.

En cursiva, jugadores juveniles.