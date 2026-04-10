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    Tragedia en Colombia: hincha fallece en enfrentamiento tras el empate entre Junior y Palmeiras en Copa Libertadores

    Un barrista del conjunto de Barranquilla fue asesinado en medio de graves incidentes entre los fanáticos del Tiburón y los del Real Cartagena, ciudad donde se disputó el partido.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Un hincha de Junior falleció tras el empate ante Palmeiras.

    El estreno de la Copa Libertadores se vio empañado por una tragedia. Un hincha murió luego de una serie de enfrentamientos desatados tras el empate 1-1 entre Junior de Barranquilla y Palmeiras, por la primera fecha del Grupo F.

    La víctima fue identificada como Gabriel Acosta, 31 años, oriundo de Cartagena e integrante de una barra ligada al club cafetero. Era uno de los líderes de la facción llamada Los Kuervos. Conforme a lo señalado por las autoridades, el fanático fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta y le propinaron múltiples heridas con arma blanca.

    Tras el ataque, el forofo fue trasladado a urgencias en el Hospital Universitario del Caribe, donde se produjo su deceso. Su asesinato se sumó a una serie de graves disturbios en diferentes sectores de la ciudad.

    Graves incidentes

    Los incidentes ocurrieron en las inmediaciones del estadio Olímpico Jaime Morón León, en Cartagena, recinto donde el elenco colombiano está ejerciendo su localía por la remodelación del Metropolitano Roberto Meléndez.

    El conflicto incluso inició antes del cotejo. Según El Tiempo, las fuerzas de seguridad debieron intervenir en diferentes puntos de la ciudad por choques entre facciones de Junior y Real Cartagena, equipo local que milita en la Segunda División de Colombia. El detonante habría sido un ataque contra los buses que trasladaban a los fanáticos barranquillanos.

    Con el pitazo final, la situación escaló. Facciones de ambos equipos se cruzaron a las fueras del estadio, desatando una batalla campal en plena vía pública. Múltiples registros evidencian los diferentes ataques entre sí, con elementos contundentes y armas blancas. Fueron escenas de una violencia extrema, donde no se apreció a grupos de hinchas brasileños.

    En ese sentido, el brigadier Gelver Yecid, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que se ofrecerá una recompensa de hasta 20 millones de pesos colombianos para quien entregue antecedentes que ayuden a la investigación y permitan dar con el paradero de los responsables.

    A pesar de la tragedia, la Alcaldía de Cartagena ratificó que la ciudad continuará con su compromiso para ser sede de Junior en el certamen continental. Eso sí, también enviaron un mensaje contra la violencia.

    “Lo sucedido es absolutamente inaceptable. Quienes protagonizaron estos actos no son hinchas, son delincuentes que atentan contra la vida, la convivencia y el espíritu del deporte. Los verdaderos aficionados se encontraban en el estadio disfrutando del partido”, aseguró Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

    El incidente no se trata de un caso aislado. La violencia en el fútbol colombiano ha sido un problema que ha tenido múltiples episodios. Según información entregada por medios independientes del país cafetero, desde 2008, se contabilizan al menos 150 muertes vinculadas a este tipo de hechos.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresColombiaJunior de BarranquillaPalmeirasCartagenaReal CartagenaCartagena de Indias

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