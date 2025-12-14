María Pinto es el escenario de un nuevo podcast que cruza música y emprendimiento

Durante cuatro días de grabación en los icónicos Estudios del Sur, en la comuna de María Pinto, se registraron los diez capítulos de la primera temporada del podcast “Ser Pyme suena bien”, una nueva apuesta de Bci que busca poner en primer plano las historias, tensiones y aprendizajes que atraviesan a las pequeñas y medianas empresas en Chile, a partir de un cruce poco habitual: el diálogo entre música y emprendimiento.

El proyecto surge en un contexto donde las pymes siguen siendo un pilar clave de la economía nacional. En Chile existen más de 1,1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de cerca del 43% del empleo. Detrás de esas cifras, hay trayectorias marcadas por la perseverancia, la creatividad y la necesidad constante de adaptarse, elementos que también forman parte del mundo artístico.

Conducido por la periodista Catalina Edwards, el podcast propone conversaciones cercanas entre duplas compuestas por un músico y un emprendedor, quienes comparten experiencias sobre liderazgo, inspiración, vulnerabilidad y el proceso de construir proyectos propios.

Entre los participantes de esta primera temporada figuran nombres como Francisca Valenzuela, Pedro Piedra, Dominique Rosenberg y François Pouzet, entre otros referentes del ámbito cultural y empresarial.

Las grabaciones se realizaron en un entorno cargado de simbolismo para la música chilena, donde los diálogos se intercalan con interpretaciones acústicas originales registradas especialmente para la serie. El resultado es un formato que combina relato, reflexión y música en vivo, buscando conectar con quienes lideran negocios y con quienes están en etapas tempranas de sus proyectos.

“Ser Pyme suena bien” estará disponible en Spotify y YouTube, y apunta a convertirse en un espacio de pausa y escucha para quienes, desde distintos ámbitos, están creando y empujando nuevos proyectos en Chile.