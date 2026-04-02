Carabineros detiene a dos sujetos y decomisa más de 60 kilos de cocaína en operativo nocturno en Buin

Dos sujetos detenidos y más de 61 kilos de clorhidrato de cocaína incautados, dejó un operativo policial nocturno llevado a cabo por seguridad municipal y Carabineros en la comuna de Buin.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:20 horas, cuando personal de Buin Seguro, solicitó la cooperación policial para fiscalizar a dos sujetos que se encontraba en un sitio eriazo de la comuna.

Al llegar al lugar, es que en el vehículo se encontraron tres bolsas de basura las cuales contenían la droga. Además al revisarlo, es que descubrieron que este mantenía un doble fondo, mecanismos que se utiliza para el ocultamiento de sustancias ilícitas.

Según detalló el teniente Bastián Varas, Oficial de Ronda Prefectura Maipo, “el día de hoy, cerca de la medianoche, personal de la 15° Comisaría de Carabineros Buin, en un trabajo en conjunto con personal municipal de esta misma comuna, procedieron a la detención de dos individuos de nacionalidad chilena por el delito de tráfico de drogas, en donde se logró la incautación de más de 61 kilos de clorhidratos de cocaína”.

A través de las diligencias realizadas, y con la revisión de cámaras de seguridad, personal policial pudo establecer que una grúa había transportado previamente el vehículo hasta el lugar.

Ambos detenidos, adultos y con antecedentes anteriores, pasarán a control de detención durante la jornada de este jueves.