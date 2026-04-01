Empresas cierran 2025 con ganancias por más de US$32 mil millones y Codelco anota las mayores utilidades

Son 648 empresas las que este martes 31 de marzo terminaron de reportar sus estados financieros correspondientes al ejercicio 2025. Y así como los ingresos, en el total, subieron, las ganancias se dispararon.

Según los reportes enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las compañías informaron de ganancias acumuladas por US$32.231 millones en 2025, un salto de 28,57% respecto del 2024.

En conjunto, las compañías reportaron que los ingresos registraron un alza interanual de 6,14% hasta los US$373.920 millones, mientras que el efectivo y equivalente al efectivo subió 14,17%, totalizando US$49.667 millones.

En el 2025, Codelco se convirtió en la empresa con los mayores beneficios entre aquellas que reportan en la CMF, sumando ganancias por US$2.422,4 millones.

Detrás se ubicó Mall Plaza (US$1.575 millones), seguida por Falabella (US$1.485 millones), Latam Airlines (US$1.459 millones) y Banco Chile (US$1.314 millones).

Estatales

Las ganancias de las 37 empresas controladas por el Estado crecieron 258,8% año contra año, alcanzando en la suma un beneficio por US$4.618 millones, a la vez que sus ingresos se expandieron 4,32% a US$43.372 millones

De este conjunto de 37 empresas, 15 reportaron una subida en sus ganancias, una pasó de informar pérdidas a utilidades (Casa de Moneda), pero nueve vieron una baja en su última línea, mientras que 12 reportaron pérdidas, una más respecto de las 11 de 2024.

EL alza en los resultados total se explicó en gran medida por el alza de 909,9% de la última línea de Codelco, la que pasó de US$239,9 millones en 2024 a US$2.422,4 millones en 2025.

El 40% de esas ganancias Codelco se las debe al litio: Novandino Litio, negocio conformado por Codelco y SQM, aportó utilidades por US$989 millones.

En tanto, la minera registró un Ebitda por US$6.670 millones en 2025, alcanzado un alza reportada de 23%, mientras que el aporte al Fisco totalizó US$1.778 millones, un alza de 16%.

Cuánto ganaron las empresas chilenas en 2025. Imagen creada con IA.

Al alza en los beneficios de Codelco se sumaron las reducciones de las pérdidas de otras dos empresas que empujó el beneficio final del conjunto de compañías.

EFE pasó de pérdidas por -US$192,3 millones en 2024 a -US$11,3 millones en 2025, así como el caso de Metro, que redujo desde -US$395,3 millones a -US$35 millones.

En términos de ganancias, tras Codelco los mayores resultados previnieron Enap, con utilidades por US$847,9 millones, equivalente a un alza de 107,8%.

La tercera mayor fue Enap Refinerías, con una última línea por US$644 millones, un alza de 83,8%. BancoEstado fue la cuarta firma con mayores ganancias con US$542,5 millones, una caída de 1,12% respecto del 2024.

En el caso de TVN, las pérdidas llegaron a US$17,1 millones, una ligera mejora respecto a los números rojos por US$20 millones del ejercicio anterior. Con este resultado, TVN dijo que sus pérdidas acumuladas ascienden a unos US$ 115,7 millones al 31 de diciembre de 2025.

Las que ganaron

Un total de 12 sectores reportaron un alza en su última línea. Las compañías cementeras - Melón, Polpaico y Cementos Bío Bío- anotaron ganancias por US$62,2 millones, lo que significó un alza de 182,7%. Este fue el segmento que reportó la mayor alza en ganancias durante el 2025.

Detrás el retail que sumó beneficios por US$2.066 millones, equivalente a una subida de 145,9%.

El mayor aporte al global provino de Falabella, empresa que reportó utilidades por US$1.445 millones. Cencosud vio un alza de 98,14% a US$347 millones mientras que la última línea de Ripley se empinó 120,9% a US$131,45 millones. Tricot vio un alza de 15,8% y SMU de 29,5%, mientras que Forus sumó US$30 millones, una baja de 8,78%.

Sin embargo, Hites anotó una pérdida de US$12,9 millones -una mejora respecto de los -US$37,9 millones de 2024-, a la vez que ABC pasó de ganancias por US$7,2 millones en 2024 a pérdidas por US$6,5 millones en 2025.

Otro sector destacado fue construcción. El conjunto de compuesto por Besalco, Echeverría, Izquierdo; Moller & Perez-Cotapos, Ingevec, Paz, Salfacorp y Socovesa, sumó US$183,7 millones, un alza de 36,97% respecto del 2024. Todas estas compañías reportaron un alza en su última línea, mientras que Socovesa redujo sus pérdidas desde US$21,9 millones a US$9,9 millones.

Otro sector que mostró mejoras es el de aeropuertos, el cual pasó de pérdidas por US$6,476 millones en 2024 a ganancias por US$6,145 millones en 2025.

Sólo el sector telecomunicaciones cerró con pérdidas el año pasado, las que alcanzaron los US$314 millones, aunque la cifra es menor a los -US$486 millones de 2024.

Mientras Entel reportó un alza de 182,8% hasta los US$210,9 millones, Telefónica Chile y Telefónica Móviles cerraron en rojo: -US$71 millones la primera, y -US$454,9 millones la segunda.

A la baja

Mientras hay 12 sectores que reportan alzas en sus ganancias, hay siete que vieron una disminución.

Uno de ellos son las compañías eléctricas. En conjunto totalizaron beneficios por US$3.194 millones en 2024, cifras que implica una caída de 29% respecto del ejercicio previo.

La mayor baja la reportó CGE con una merma de 86,3% hasta los US$13,2 millones. Detrás está la caída de 64% en Chilquinta, que terminó con beneficios por US$2 millones, y la baja de 62,9% de Enel Américas, cuya última línea cerró el 2025 en US$960 millones.

En el sector Gas/Energía la baja llegó a 42,7% año contra año para finalizar el 2025 con utilidades por US$292 millones.

En el segmento Viñas las ganancias cerraron en US$85,9 millones, lo que significó una contracción de 18% respecto del 2024. Santa Rita, Los Vascos y Viñedos Emiliana terminaron con pérdidas, mientras que Concha y Toro y San Pedro Tarapacá anotaron ganancias, de US$74,1 y US$18,9 millones, respectivamente.

En el caso de las embotelladoras - CCU, Embonor y Andina- las utilidades llegaron a US$491 millones, una caída de 4,71% año contra año.; mientras que el sector consumo - Carozzi, Empresas Carozzi, Hortifrut, Soprole y Watts- anotó una merma de 27,4% hasta los US$213 millones.

En tanto, el sector forestal - compuesto por Celulosa Arauco, CMPC y Masisa- anotó las mayores caídas en sus resultados: -77,3%. Totalizaron ganancias por US$214,3 millones. Masisa es la única que cerró con pérdidas, las que alcanzaron los US$28,8 millones.