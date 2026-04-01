TVN no sale de los números rojos y ya acumula pérdidas por más de US$ 115 millones

La situación financiera de TVN se mantiene delicada. De acuerdo al estado de resultados enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la señal estatal sufrió pérdidas antes de impuestos por $ 15.528, 7 millones en 2025, una ligera mejora respecto a los números rojos por $ 18.533, 8 millones del ejercicio anterior.

Con este resultado, TVN dijo que sus pérdidas acumuladas ascienden a $ 105.449, 9 millones al 31 de diciembre de 2025, unos US$ 115, 7 millones.

Los ingresos del canal estatal ascendieron a $ 47.915 millones, lo que supone una leve alza de 2,27% en doce meses.

En el balance enviado a la CMF, la estatal advirtió que se debe considerar que el resultado de TVN incluye los costos de operación y gastos asociados del canal cultural familiar NTV, cuyo financiamiento proviene íntegramente del Estado y no genera ingresos por venta de publicidad.

“En particular, con fecha 13 de diciembre de 2024 se estableció, mediante glosa presupuestaria conforme al artículo 37 de la Ley N° 19.132, un aporte destinado al financiamiento del canal NTV Posteriormente, con fecha 26 de mayo de 2025 y bajo la toma de razón N°603, se asignó un monto a dicha glosa por M$2.000.000, el cual se encuentra registrado en los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2025”, dijo TVN en el documento.

Cabe recordar que el año pasado, ante las dudas en materia de liquidez de la estación, TVN decidió suscribir un nuevo préstamo que ayude a financiar la operación 2026, de hasta $7 mil millones (US$7,3 millones), según explicó la empresa en los estados financieros que presentó el lunes la compañía ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“La administración ha constatado un riesgo de liquidez para mediados del año 2026, por lo que el directorio ha aprobado la utilización de la línea de financiamiento con aval fiscal por $7 mil millones, lo que permitirá la continuidad de la operación durante el año 2026″, adelantó la empresa en sus estados financieros.

En el balance al 31 de diciembre 2025, TVN reveló que el 0,87% (0,29% al 31 de diciembre de 2024) de la deuda financiera se encontraba en el corto plazo.

TVN dijo que se encuentra implementando diversos planes de recuperación entre los que se incluye la venta de inmuebles regionales, el control y reducción de costos operativos y un proyecto de transformación del negocio

“Estas acciones fortalecen la capacidad de TVN para enfrentar su situación financiera y continuar cumpliendo con su misión principal”, afirmó.

“Las inversiones financieras se realizan preferentemente en instrumentos de renta fija como depósitos a plazo, fondos mutuos, bonos corporativos y bancarios, revisando su clasificación de riesgo, el patrimonio de la contraparte, fijando límites de inversión de acuerdo a plazos, monedas, liquidez y solvencia”, agregó la estatal.