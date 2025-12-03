TVN vuelve a utilizar línea de financiamiento para enfrentar “riesgo de liquidez” en 2026

Al 30 de septiembre de 2025, Televisión Nacional de Chile (TVN) anotaba en su contabilidad pérdidas acumuladas totales por $ 101.695 millones (US$ 105 millones), tras registrar un saldo adverso de $ 11.773 millones en los primeros nueve meses del año, cifra que, sin embargo, fue menor a las anotadas el año pasado a igual fecha de $ 16.423 millones.

Los números rojos, influidos por la caída en sus ingresos de publicidad y pese a los ahorros exhibidos en sus gastos de administración y costos de venta, han llevado a un problema de flujo de caja que también ha sido negativo, alentando un riesgo de liquidez.

Este riesgo ya fue abordado este año mediante varias rutas, entre ellas la venta de activos inmobiliarios, la inyección de recursos estatales y la contratación de un crédito a largo plazo.

Previendo que esa falta de liquidez persista el próximo año, la compañía decidió suscribir un nuevo préstamo que ayude a financiar la operación del próximo año, de hasta $7 mil millones (US$7,3 millones), según explica la empresa en los estados financieros que presentó el lunes la compañía ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“La administración ha constatado un riesgo de liquidez para mediados del año 2026, por lo que el directorio ha aprobado la utilización de la línea de financiamiento con aval fiscal por $7 mil millones, lo que permitirá la continuidad de la operación durante el año 2026″, adelantó la empresa en sus estados financieros.

Esta línea de financiamiento fue explicada más adelante en el mismo reporte: “La empresa enfrenta desafíos relevantes y crecientes en el mediano y largo plazo en términos de liquidez, que son mitigados con la obtención a principios del año 2025 de un crédito con la banca privada y con aval del Estado por $12 mil millones”, dijo la empresa en su sección de riesgo de liquidez.

“Además existe acuerdo del directorio para solicitar un nuevo financiamiento por $7 mil millones, lo que permitirá la liquidez necesaria para el año 2026″, añadió.

E informó que el pasado 23 de octubre de 2025, el directorio aprobó la utilización de esa línea de financiamiento con aval fiscal por $7 mil millones.

24/09/2025 - JAIME GAZMURI, PRESIDENTE DE TVN - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Los mecanismos para financiarse

En diciembre del año pasado, el presidente del directorio de TVN del momento, Francisco Vidal, advirtió que la señal estatal estaba pidiendo un crédito de $24 mil millones para financiar la operación del 2025, advirtiendo que si los préstamos necesarios no eran aprobados, se arriesgaba la viabilidad del canal. Y dijo que si no se permitía la suscripción de ese monto por una vez, TVN tendría que pedir cada año un crédito para financiarse.

El gobierno concedió la línea de financiamiento por $24 mil millones, pero se autorizaron inicialmente sólo $12 mil millones, dejando como posible reserva el resto en caso de que la situación lo ameritara. En efecto, el 3 de enero de 2025, el Ministerio de Hacienda autorizó mediante un decreto supremo, la contratación de un crédito de largo plazo por un total de hasta UF 314.785.

De ese modo, el 30 de enero TVN obtuvo un crédito del banco Security con aval del Estado por $12 mil millones (UF312.606,0873), que permitiría, según la estación, “reforzar la competitividad del canal en los horarios de programación más significativos económicamente (Access, Prime y Matinal)”.

Cinco meses después, el 26 de mayo de 2025, el gobierno asignó un monto de $2 mil millones a la glosa presupuestaria de la ley aprobada en diciembre del 2024 para el financiamiento de la señal cultural e infantil de la empresa, NTV. Al 30 de septiembre, TVN había recibido $1.500 millones de esa glosa presupuestaria. En todo caso, el funcionamiento de NTV, aclara la empresa, “no representa una carga económica adicional para la empresa, puesto que cuenta con un presupuesto separado y financiado desde el 2018 con los fondos de la capitalización autorizada por ley y con glosa presupuestaria aprobada en 2024″.

En paralelo, el canal decidió desprenderse de seis inmuebles, pertenecientes a sus señales regionales repartidas de norte a sur, para conseguir otros $12 mil millones. El pasado 30 de octubre, anunció que ya había vendido dos activos, en Copiapó y Punta Arenas, por un total de $6.500 millones.