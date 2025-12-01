TVN sigue en números rojos, pero reduce sus pérdidas

Televisión Nacional de Chile (TVN) volvió a informar números rojos, pero con una baja en relación a las cifras reportadas en el pasado. Según reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), TVN registró una pérdida de $11.773 millones a septiembre de este año, una baja en relación con los $16.423 millones de pérdidas registrados en el mismo periodo del 2024.

Mientras que, en el tercer trimestre, el canal estatal anotó una pérdida de $4.266 millones, también un descenso en relación a las pérdidas de $5.541 millones reportadas en el tercer cuarto del año pasado.

En relación con los ingresos, a septiembre de 2025, TVN registró $35.544 millones, lo que significa un aumento del 4,7% respecto al mismo lapso en 2024. Sin embargo, dicha mejora se explica por los $2.000 millones que ingresaron a TVN por la glosa presupuestaria para el financiamiento de NTV, la señal cultural de la estatal.

Así, los ingresos por publicidad, llegaron a $21.058 millones a septiembre de este año, una caída de un 1,8% respecto al mismo periodo del 2024. En el tercer trimestre, los ingresos por publicidad llegaron a $6.962 millones, 12,6% más que en el mismo trimestre del 2024.

Las propiedades que TVN quiere vender para superar crisis JAVIER SALVO/ATON CHILE

TVN recordó que en 2024 se contaba con la licitación del Festival de la Canción de Viña del Mar. “Los ingresos por publicidad en televisión abierta del periodo 2025 logran compensar la ausencia de los ingresos derivados del Festival de Viña en el año 2024″, dijo en su análisis razonado.

Otro de los datos que resaltó la firma del ejercicio fue que los costos de ventas y gastos de administración disminuyeron en $3.598 millones, que representa una baja de un 7,8% respecto del mismo periodo del año anterior.

“Esta mejora está asociada principalmente a menores costos de exhibición, a diversos ahorros y a la contención de la inflación (IPC) en el costo de venta y el gasto de administración, centrados en TVN”, explicó ante la CMF.

Respecto a la dotación de TVN, la estatal reportó una estabilidad en el gasto en el personal. En detalle, en el trimestre, el gasto llegó a $6.768 millones, levemente inferior a los $6.776 millones del mismo periodo de 2024.

Mientras que el Ebitda, al 30 de septiembre de 2025, fue de -$6.769 millones. En comparación con el obtenido en igual periodo del año anterior, muestra una mejora de $5.208 millones.

“Durante el periodo se aplicaron ajustes internos orientados a una operación más sostenible, incluyendo la reducción de la dotación a niveles comparables a 2022, a través del reordenamiento de procesos de producción y la priorización de proyectos estratégicos que se alinean con las audiencias y con la sostenibilidad financiera del canal”, explicó la señal televisiva en comunicado.

Del periodo, TVN también dijo que “continúa avanzando en su proceso de modernización, con foco en la eficiencia, la reorganización de inmuebles, a través de una estrategia de venta de activos y la actualización de sus modelos de contenido”.