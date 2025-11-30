El heredero de la familia pionera de la TV argentina que controlará Chilevisión

Es un hijo de la industria. Quienes lo conocen dicen que “lleva la televisión en su ADN”. Tomás Yankelevich, el empresario argentino (47) que tendrá el control mayoritario de Chilevisión, creció entre cables, luces y cámaras, literalmente, en los estudios de televisión. Su abuelo, Jaime Yankelevich, introdujo en 1951 la TV en Argentina. Su padre, Gustavo Yankelevich, convirtió al canal Telefe en una imparable máquina de hacer dinero en los 90 y; su madre, la famosa actriz Cris Morena, es la creadora -guionista y productora- de fenómenos globales de sintonía como las teleseries Rebelde Way y Floricienta.

Su destino natural era la TV. Aunque tenía la “pinta” y el talento para actuar -como sí lo hizo su hermana Romina, fallecida en 2010- siempre prefirió estar detrás de las cámaras. A los 18 años ya era asistente de dirección en RGB Entertainment, la productora de contenidos de los Yankelevich-Morena. En una entrevista, su madre dijo que Tomás “nació para producir”. Su primer gran trabajo como productor ejecutivo fue con la telenovela Verano del 98, escrita por Morena y que duró tres años en pantalla, por su éxito arrollador. Este año Telefe volvió a emitirla.

En 2011, asumió como director de Contenidos Globales de Telefe y en seis años convirtió al canal en líder del rating, siguiendo los pasos de su padre, quien en 1990 tomó el entonces Canal 11 recién privatizado y que estaba en el quinto lugar.

“No fui a la universidad”

“Yo no fui a la universidad, todo lo que sé lo aprendí laburando desde muy chico con mi vieja y con mi viejo en el canal y en la productora”, dijo a Clarín en junio de 2021, cuando ya era uno de los ejecutivos más poderosos de la televisión latinoamericana y desde Miami -donde vive desde 2017- dirigía el área de Entretenimiento General de Warner Media Latin America a cargo de los canales TNT, Space, TBS, TruTV, I-Sat, Glitz, MuchMusic, HTV y todas las señales de películas. Además supervisaba la programación de HBO en la región y de Chilevisión.

Quienes han trabajado con él lo describen como un hombre capaz de cuestionar una escena por la calidad de la luz. Un productor chileno aseguró a Pulso que trabaja con estándares “muy de Hollywood”: para él una buena imagen y narrativa visual son básicas y no tiene miedo a los clichés ni intenta escapar de ellos.

En la televisión chilena su nombre es bien conocido. Antes de 2017, cuando por su rol regional en Turner Latinoamérica debió supervisar Chilevisión, su nombre ya era sinónimo de poder e influencia en el mercado. Exejecutivos de la TV local lo describen como un infaltable de las ferias audiovisuales, con amplias redes en las televisoras y productoras de todo el mundo. Telefe y RGB Entertainment lograron convertirse en marcas globales, ya que sus contenidos han sido vendidos y reproducidos en casi todo el planeta. Un exejecutivo de TVN cuenta que en un café en una feria de Miami les comentó sobre las buenas historias que en los 2000 logró hacer la extinta área dramática del canal estatal.

Aficionado al yachting, está casado con la actriz Sofía Reca, hija del poderoso empresario energético argentino Guillermo Reca. Tienen dos hijos, Inti, el mayor (15) y Mila, la menor, quien en julio de este año falleció trágicamente a sus 7 años en un accidente náutico en Miami.

“Vamos que se puede”

El ejecutivo conocía bien al ex canal 11 de Chile. De hecho, Telefe en sus principios se llamaba Canal 11 y él mismo tiene una cábala con ese número. Conocía perfectamente el negocio, porque cuando asumió como vicepresidente ejecutivo y Chief Content Officer de General Entertainment para Turner Latinoamérica en 2017, Chilevisión quedó bajo su supervisión.

El canal que encontró no le gustó del todo y decidió girar la pantalla hacia el entretenimiento familiar y noticioso, dos pilares que los Yankelevich consideran clave para el éxito de una estación televisiva de libre recepción y sus anunciantes. Según recuerdan exejecutivos de la señal chilena, bajo su supervisión desde Miami y en tándem con Jorge Carey, entonces presidente ejecutivo de CHV, siempre les recordaba que el canal debía ser un lugar que diera confianza a las familias y los avisadores. La frase “Vamos que se puede” de Carey se convirtió en una arenga para convertir al canal en líder de la audiencia, como todavía se recuerda en los pasillos de la exfábrica de Machasa. Durante esa gestión, Yankelevich cimentó su relación con Jorge Carey. En 2021 el canal fue vendido a ViacomCBS (luego Paramount). Yankelevich y Carey habían arreglado la casa que años después comprarían.

Pero había otros interesados. Hoy día en el mundo de la TV local se comenta que la lista de oferentes por la señal alcanzó nada menos que a seis sociedades diferentes. Entre éstos figuraban dos viejos conocidos de Yankelevich: el propio Carey y Edgar Spielmann. El primero, actual dueño de CNN Chile, será el nuevo CEO de la televisora, mientras que con el ingeniero civil se conocían tras años de negocios y conversaciones sobre contenidos. Además, los dos además residen en Miami y suelen coincidir en las ferias y eventos sectoriales. Spielmann, un ex managing director de Fox Networks Group Latin America, es considerado en la industria como un hombre muy hábil para interpretar audiencias y crear o comprar contenidos exitosos. La unión en Vytal Group LTD dejó a Yankelevich con más del 75% de la empresa y a sus socios como minoritarios.

Fuentes de la industria dicen que Carey y Spielmann estaban armando por separado sus ofertas y que fue Yankelevich quien los convenció de unir las tres fuerzas. Los recursos para la operación provendrían de fondos propios y financiamientos de largo plazo. Ninguno de los tres estuvo disponible para confirmar esa versión. Personas que participaron del proceso dicen que el precio fue mucho más bajo que los US$ 30 millones de los que se ha hablado.

A Yankelevich, en un comienzo, la atraía la compra conjunta de Telefé y Chilevisión. Su propio padre, Gustavo Yankelevich, sostuvo en una entrevista con el canal argentino América TV que les interesaba el negocio. “Telefe es el canal donde yo fui director general diez años, donde crecieron mis hijos… sería cerrar un círculo hermoso. Pero de todo eso se ocupa Tomás, él es el que está a cargo de las negociaciones y de armar el grupo inversor”

Una factoría

Tras su renuncia a Warner Bros. Discovery en junio de 2023, Yankelevich se enfocó en “Otro Mundo”, una academia de talentos y productora que armó junto a su madre, Cris Morena, y lanzó la serie Margarita, que se convirtió en un éxito en la plataforma de streaming Max y en varios canales abiertos de la región. Parecía haberse alejado de los altos cargos corporativos y del día a día de la televisión, pero en su ADN la TV seguía latiendo. Apenas supo de las intenciones de salida de Paramount de Argentina y Chile, comenzó a trabajar silenciosamente para volver a la pantalla. Ahora como el dueño.

En un correo interno filtrado el mismo día del anuncio, el 14 de noviembre pasado, Carey prometió al sindicato de Chilevisión “mejorar el clima laboral” y evaluar cláusulas de no despido por 24 meses. Los trabajadores, según grupos de WhatsApp, especulan sobre la vuelta a la producción local y la posibilidad de nuevas telenovelas y producciones.

En el mercado se espera que la nueva Chilevisión se convierta en una fábrica de contenidos que combine un canal de TV con fuerte posicionamiento local, con una plataforma multipropósito global y actual.