Ganancias de Codelco superan los US$ 2.000 millones en 2025 y el aporte al fisco creció 16% con precios históricos del cobre

La gigante estatal del cobre, Codelco, presentó este viernes sus resultados financieros oficiales correspondientes al periodo 2025. La minera registró un Ebitda por US$6.670 millones en 2025, alcanzado un alza reportada de 23%.

Tal como adelantó Pulso, la utilidad de la compañía llegó a los US$2.423 millones durante el periodo. El 40% de esas ganancias Codelco se las debe al litio. Justamente, el negocio litífero de Codelco y SQM, Novandino Litio, aportó utilidades por US$989 millones. En tanto, el aporte al Fisco totalizó US$1.778 millones, un alza de 16%.

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, catalogó la utilidad como “histórica”, gracias a “componentes operacionales y componentes también de algunas situaciones extraordinarias”.

“Efectivamente, esta es una muy buena noticia, lo que tiene que ver con Novandino Litio, y que es una muy buena noticia para Codelco y para todos los chilenos y todas las chilenas. Pero también está acompañado de la gestión del negocio de cobre”, sostuvo Alvarado.

Aporte de las divisiones

Durante 2025, las siete divisiones de Codelco elaboraron un total de 1.334.445 toneladas de cobre, según reportó la empresa.

Por primera vez en la historia, la estatal produjo por sí sola menos que Escondida de BHP, el yacimiento más grande de cobre del mundo. Estrechamente, pero nunca visto, la minera privada elaboró 1.345.132 toneladas, casi 11 mil toneladas más que Codelco.

En todo caso, si se suman las participaciones que tiene la estatal en El Abra, Quebrada Blanca y Anglo American Sur, la producción fue de 1.439.732 toneladas de cobre.

Respecto del resultado productivo de las divisiones de la estatal, tres presentaron números a la baja, tres aumentaron su producción de cobre, y una se mantuvo. Las divisiones que crecieron fueron Ministro Hales con un 25%, Radomiro Tomic 9% y Salvador 683% (gracias al proceso de rump-up). En tanto, las faenas que decrecieron son El teniente, cayendo 13%, Chuquicamata 8% y Gabriela Mistral 20%. La división Andina reportó el mismo valor que el 2024.

El último resultado de Pacheco

Este es el último resultado financiero oficial que entrega el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, de la gigante estatal del cobre. El timonel, que asumió en marzo de 2022 y se retira el próximo 25 de mayo, recibió en las manos una empresa con excedentes por US$7.394 millones al cierre de 2021 y Ebitda por US$ 10.379 millones. Ese ejercicio se consideró el mejor de la década.

Eso sí, el año pasado estuvo marcado por el accidente en la división El Teniente de Codelco que dejó seis fallecidos. Lo ocurrido repercutió en la detención de ciertos sectores de la mina, de las cuales algunas aún no están 100% operativas, mientras que otras han activado paulatinamente la operación.

Otro escenario que selló el año fue el precio del cobre. Durante los doce meses de 2025 el valor del metal rojo promedió US$4,51 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (BML), lo que generó mayores expectativas en diferentes aristas económicas, resultados, aporte al Fisco, proyecciones, etc. En lo que va de este año, el precio del cobre es de US$5,83 la libra. Al ser comparado con la misma fecha del año pasado, el incremento es de 38%.

El año 2024 la estatal alcanzó un Ebitda por US$5.439 millones, lo que ese año reflejó un crecimiento de 30%. Los aportes del fisco en aquel lapso fueron por US$1.534 millones, un alza de 8% frente a su ejercicio previo.