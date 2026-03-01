Las reservadas cifras con las que la actual administración se despide de Codelco

El viernes 27 de marzo, cuatro días antes del plazo fatal, tiene previsto Codelco informar sus estados financieros al cierre del 2025. Dos meses después, el 25 de mayo, termina el mandato de Máximo Pacheco como presidente del directorio de la mayor cuprífera del mundo, cargo que asumió con el inicio del gobierno de Gabriel Boric. Poco antes, el 11 de mayo, culmina el periodo de la directora Josefina Montenegro, y el 22 del mismo mes, el de Alejandra Wood y de Nelson Cáceres, representante de los trabajadores. Será entonces el último informe anual de cuatro de los nueve miembros del directorio.

Un reporte con algunas cifras positivas, como la producción total o los recursos que le entregará al fisco, pero otras preocupantes, sobre todo en lo relacionado al cumplimiento de las metas presupuestadas tanto en producción, costos y productividad.

Pulso tuvo acceso a un informe reservado de resultados corporativos preliminares sin auditar de Codelco, elaborado por la gerencia de presupuesto y control de gestión, que entrega un panorama detallado del desempeño exhibido división por división de la estatal para el ejercicio 2025. Al consultar a Codelco, la firma respondió que “los resultados de la empresa no han sido informados oficialmente, por lo que no podemos referirnos en detalle a ellos y cualquier análisis es por ahora preliminar”.

El documento de 84 páginas parte destacando los logros de su gestión. “A pesar de los importantes desafíos que enfrentamos durante el año, logramos consolidar una producción superior al año anterior y seguimos avanzando en una senda ascendente”, señala.

La producción total de las divisiones de Codelco llegó a 1.334.400 toneladas el año pasado, un 0,6% por encima del 2024, cuando llegó a 1.328.400. Sin embargo, el presupuesto de la empresa era de 1.390.500 toneladas, por lo que les faltaron 56.100 para alcanzar su meta. “Menor producción divisional por los resultados a nivel de cobre nuevo, compensado parcialmente con reducción de inventarios”, explica el informe.

“El 2025 fue un año de consolidación y recuperación para Codelco en su negocio de cobre, demostrando resiliencia operacional y solidez financiera en un entorno desafiante. La producción fue levemente superior al año anterior, estabilizando la base productiva de la compañía y marcando un punto de inflexión, luego de que entre 2022 y 2023 la pérdida anual de producción alcanzara las 300 mil toneladas de cobre al año”, dijo la corporación a Pulso al solicitar una explicación de sus resultados. “Este periodo marcó un punto de inflexión estratégico para Codelco, al consolidar un modelo de crecimiento basado en asociaciones que permite compartir riesgos, acelerar el desarrollo de proyectos y capturar valor de largo plazo”, añadió.

Al considerar la producción de las empresas coligadas, es decir, donde la estatal tiene participación accionaria (como Anglo American Sur, El Abra y Quebrada Blanca), la producción de Codelco ascendió a 1,440 millones de toneladas métricas de cofre fino (ktmf).

Entre las dificultades que enfrentó la compañía el año pasado resalta por lejos el accidente de El Teniente en que fallecieron seis trabajadores contratistas producto de un estallido de roca el 31 de julio y que provocó la paralización de esa división. Codelco estimó entonces que afectaría a la producción anual en

Pero además, Codelco debió asumir las consecuencias del apagón de electricidad en todo el país del 27 de febrero y las lluvias altiplánicas ese mismo mes, las que impactaron su continuidad operacional. También sufrió el colapso de una chimenea en su planta de ácido de la Fundición Potrerillos el 13 de junio. Además, terminó de operar la mina subterránea de su división Andina el 31 de agosto y el proceso de ramp up (puesta en marcha progresiva) de la mina Rajo Inca en Salvador tuvo un desfase.

Uno de los indicadores más relevantes de la compañía es la producción de cobre nuevo. Y en este ítem, los números no fueron tan positivos respecto a lo esperado.

Codelco produjo 1,317 millones de toneladas de cobre nuevo, 88.400 toneladas por debajo de la meta presupuestada y un 1% por sobre lo registrado el año anterior (ver infografía).

En Radomiro Tomic, hubo 38.200 toneladas menos que el objetivo, debido a “menor cobre recuperable puesto en pila, producto de menor ley y apilado”. En El Teniente, se produjo 30.700 toneladas menos, especialmente por la “restricción de acceso a sectores, luego del accidente fatal” del 31 de julio. Gabriela Mistral entregó 18.500 toneladas por debajo de lo previsto por una “baja respuesta al modelo de recuperación geo-metalúrgico”. Salvador también incumplió su meta por 12.700 toneladas menos, ante el “desfase del ramp up de la planta (en Rajo Inca) e inestabilidad operacional”. Y Ministro Hales tuvo 9.800 toneladas por debajo por “minerales con menor potencial de recuperación y discontinuidad operacional”.

“El resultado es compensado parcialmente por la división Chuquicamata (con 21.300 toneladas por encima de lo presupuestado) y el cumplimiento de Andina”, dice el informe.

A su vez, las ventas pagables de cobre en volumen llegaron a 1,276 millones de toneladas, 94 mil menos que las pronosticadas. “Menor venta asociada a la baja producción (principalmente cátodos)”, explica la gerencia.

El 51% de esas ventas fueron cátodos, el 34% concentrados, el 8% ánodos o blíster y el 7%, calcinas. La calcina de cobre es un producto intermedio de alta pureza (tiene aproximadamente un 36% de cobre), obtenido mediante la tostación de concentrados de cobre con alto contenido de arsénico.

Aunque hubo un menor número de trabajadores propios, la empresa exhibió un incremento de casi 900 personas en la dotación total (llamada full time equivalent -FTE- que incluye a los trabajadores contratistas), de 543 en El Teniente vinculados a áreas de “mantenimiento planta, servicio aseo instalaciones, arriendo de equipos y mantenimiento mina subterránea” y de 302 en Andina en “mantenimiento infraestructura recursos hídricos, aseo industrial planta y arriendo equipos mina”.

La dotación propia llegó a 15.694 trabajadores al cerrar 2025, 735 personas menos que lo presupuestado y un 1% más que los 15.575 en que terminó el 2024.

La productividad media para cobre nuevo fue de 41.500 toneladas por trabajador, un 8% menos de lo esperado. Esto, debido, según el documento, “a menor producción, baja de dotación propia y mayor FTE”, dijo.

Máximo Pacheco Matte - presidente del directorio de Codelco

Las finanzas

Codelco alcanzó un Ebitda (siglas en inglés para ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, una medida del flujo de caja operacional de la empresa) de US$6.576 millones en 2025, un incremento de US$1.190 millones respecto a lo obtenido en el ejercicio anterior. Sin embargo, quedó corto respecto al presupuesto corporativo, que apuntaba a alcanzar un Ebitda de US$8.141 millones. “Menor Ebitda principalmente por menor venta de cobre”, explica el reporte reservado.

“En el ámbito financiero, la generación de valor mostró una mejora sustantiva. El Ebitda creció respecto a 2024, reflejando mayor eficiencia operacional, disciplina en costos y una adecuada captura del ciclo de precios del cobre. Como consecuencia, los aportes consolidados al Fisco también se incrementaron”, comentó la empresa a Pulso.

El margen Ebitda (Ebitda/ingresos) llegó al 35% a diciembre de 2025, por encima del 33% del año previo, pero por debajo del 42% presupuestado.

Y aunque la utilidad casi se duplicó respecto al 2024, al registrar US$443 millones en 2025, fue casi la mitad de los US$847 millones esperados.

Por tanto, el único ítem financiero que cumplió con las expectativas fue el aporte al Estado chileno, dueño 100% de Codelco, que llegó a US$1.778 millones, un 7% por encima de lo presupuestado y un 16% por arriba de lo entregado en el año anterior. En el desglose, US$1.352 millones correspondieron al aporte por Ley Reservada del Cobre, US$226 millones por el pago de royalty y US$200 millones por dividendos al accionista.

Los ingresos por ventas de cobre propio llegaron a US$13.833 millones en 2025, un 19% más que los US$11.590 millones del año anterior, impulsadas por el mayor precio del cobre. Pero tampoco cumplieron las expectativas, pues fueron un 5% inferiores a los US$14.618 millones esperados. El precio de realización del cobre (valor neto final que reciben los productores mineros por la venta del metal) del año pasado fue de 463 centavos de dólar por libra, por encima de los 412,6 ctvs/lb del 2024 y de los 457,1 ctvs/lb que calculaba en su presupuesto.

Las cifras de costos tampoco fueron auspiciosas.

El cash cost o C1 (costo directo de producir una libra de cobre, que incluye el minado, procesamiento, administración y transporte, neto de créditos por subproducto) fue de 209 centavos de dólar por libra, por encima de los 199 ctvs/lb del año anterior y de los 192 ctvs/lb presupuestados.

Y el costo neto a cátodo, C3, (indicador de gestión que representa el costo total de producir cobre, transformándolo a cátodos -refinado-, restando los ingresos por la venta de los subproductos) fue de 367,9 ctvs/lb, un 9% superior al previsto y un 12% mayor que el de 2024.

“Mayor costo neto a cátodos, debido principalmente por efectos post accidente de El Teniente, producto restricción de acceso a sector de la mina subterránea; a su vez, efecto en producción, en costos de operación y eventos que impactan la operación, lo anterior fue compensado por depreciación y amortización, menor precio de insumos, entre otros”, explicó el informe interno al que accedió Pulso.

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos

Los costos C1 y C3 tienen a Codelco en el cuarto cuartil de costos de la industria, es decir, está en el grupo de empresas mineras de mayor costo del mundo, con divisiones como Gabriela Mistral, cuyo C1 supera los 365 ctvs/lb y C3 llega 464,3 ctvs /lb. La segunda operación con mayor costo C1 es Radomiro Tomic, con 252 ctvs/lb, y en costo a cátodo C3 es Salvador, con 440,8 ctvs/lb (ver infografía).

El menor costo C1 lo exhibe Chuquicamata, con 142,7 ctvs/lb y el más bajo C3 es de Ministro Hales, con 270,7 ctvs/lb. Estas dos divisiones fueron las únicas que cumplieron sus metas de costos.

En cuanto a inversiones, Codelco invirtió US$1.330 millones en desarrollo y US$3.368 millones en sus proyectos, es decir un total de US$4.698 millones, lo que es un 13% menos de lo presupuestado. “El menor cumplimiento se explica por atrasos en proyectos”, dijo. Así y todo, la empresa lo destacó como “un hito clave e histórico”, “ya que registró el mayor nivel de presupuesto de inversión (Capex) en sus 54 años de historia. Este esfuerzo inversor, enfocado en proyectos estructurales y desarrollo minero, no solo asegura la continuidad operacional de yacimientos emblemáticos, sino que proyecta la producción hacia las próximas décadas extendiendo la vida útil de sus yacimientos”, puntualizó.

Respecto a la visión del mercado, la compañía cuenta con una perspectiva neutral de corto plazo y bearish (optimista) de mediano plazo.

Según el análisis interno, realizado el mes pasado, “ha crecido la desconexión entre los mercados físicos y y los financieros”, lo que ha provocado que el cobre detenga su alza por un aumento del dólar y un “modo pausa” en los inversionistas. En efecto, los precios del cobre desde inicios de enero han fluctuado entre los 5,70 y los 6 dólares la libra, luego de una violenta escalada entre noviembre y diciembre.

En la evaluación, Codelco llama la atención respecto a que la actividad económica mundial “se mantiene rezagada” y que los inventarios de cobre fuera de Estados Unidos están 100% más altos que en enero de 2025. En todo caso, destaca que los anuncios de Estados Unidos sobre aranceles no han incluido al cobre, con lo cual el mercado mantiene abierto un arbitraje entre precios de la Bolsa de Metales de Londres y el mercado de futuros y opciones de Comex de Nueva York, aunque más acotado.

La deuda bruta de Codelco llegó a US$25.818 millones y su deuda financiera neta respecto al Ebitda fue de 4,9 veces, considerando la Ley Reservada como gasto.

Foto: PDI

El accidente de El Teniente

Fue el acontecimiento más doloroso para Codelco del año pasado. La muerte de seis trabajadores contratistas por un estallido de roca en El Teniente el 31 de julio, que obligó además a paralizar la extracción de mineral y los proyectos de expansión. Hace dos semanas, la empresa informó el despido de toda la línea de mando de El Teniente por irregularidades en la información de un estallido de roca de 2023, halladas al indagar el fatal accidente de 2025.

En informes previos, la empresa ha vinculado su peor desempeño en 2025 con las consecuencias de este hecho. Sin embargo, la performance de la división, antes considerada la estrella de Codelco, venía exhibiendo resultados por debajo de lo previsto en los meses anteriores a la tragedia.

La producción final del año, en todo caso, puede responder al impacto del 31 de julio. En 2025, El Teniente produjo 310.100 toneladas, 46.200 toneladas menos que en 2024 e incumpliendo el presupuesto de 336.200 toneladas, meta que también era inferior a la producción del 2024.

Si se observa el avance en el desarrollo de la mina subterránea, los datos no son alentadores. En los primeros siete meses del año, es decir antes del accidente, el avance horizontal en la mina era un 37% en promedio mensual inferior a lo presupuestado, en el avance vertical registraba un 56% de incumplimiento promedio y los puntos de extracción fueron un 8% menos de los presupuestados.

Esas cifras se comparan, por ejemplo, con Chuquicamata, cuyo desarrollo estuvo por encima de lo presupuestado gran parte del año.

Según el informe, el efecto del accidente de El Teniente en su Ebitda fue de US$447 millones. Los ingresos de El Teniente llegaron a US$3.622 millones en 2025, superado por Chuquicamata con US$5.531 millones.