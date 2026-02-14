SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    La empresa estatal ha tomado una varias de medidas tras conocer la auditoría internacional que detectó "inconsistencias y ocultamientos" de información técnica tras un accidente el 2023.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Machali, 11 de julio 2025. Conmemoracion de los 54 años de la nacionalizacion del cobre en El Teniente de Codelco comuna de Machali Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Una serie de repercusiones ha generado el informe dado a conocer este viernes por Codelco, el que dio cuenta de los resultados de una auditoría internacional que detectó “inconsistencias y ocultamientos” de información a los organismos técnicos tras un accidente ocurrido el 2023 en la División El Teniente.

    Si bien ese incidente no guarda relación con el accidente ocurrido en julio del 2025, y que terminó con seis mineros fallecidos, dicha auditoría sí inició a raíz de este último. En esa línea, y tal como lo informó el viernes la empresa presidida por Máximo Pacheco, ya se concretó la entrega de la reveladora auditoría a la Fiscalía, así como también al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

    Pero no es lo único, porque según fuentes de La Tercera, la compañía estatal ya encargó nuevas indagatorias internas respecto a la situación que atraviesa la minera.

    Según fuentes conocedoras de lo ocurrido, el directorio habría encargado una serie de auditorías en la División El Teniente para conocer la forma en la que la compañía está operando respecto a la entrega de información a los entes fiscalizadores y reguladores.

    Foto: Jorge Loyola/Aton Chile

    Si bien no se conocen detalles respecto a estas nuevas investigaciones internas, estas irían en la línea de descartar nuevas “inconsistencias y ocultamientos” de antecedentes.

    Lo anterior cobra especial relevancia cuando, según quienes conocen de lo reportado este viernes por Codelco, la auditoría que reveló el ocultamiento de información también dio cuenta que, incluso, ni siquiera el directorio de la compañía minera estaba enterado de aquello.

    A esto se suma que el mismo informe internacional concluyó que también existían debilidades en la forma que se dirige El Teniente. Por lo mismo, el directorio de Codelco decidió reorganizar dicha división e integrarla al Comité Ejecutivo de Codelco.

    Querellantes en alerta

    El abogado Christian Berndt, quien representa a la familia de uno de los mineros fallecidos, Jean Miranda, y es querellante en la causa, afirmó que los resultados dados a conocer por Codelco “es a todas luces grave”.

    En esa línea, el abogado destacó que “estamos analizando esta información dentro de nuestra teoría del caso”, y afirmó que “no tengan ninguna duda respecto” a que tomarán acciones respecto de lo conocido a este informa, “lo que pasa es que queremos determinar con prolijidad cuál va a ser el paquete de acciones a tomar con este nuevo escenario, que es diferente al de semanas atrás”.

    Mina de cobre El Teniente de Codelco 11/07/2025 JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    “Puede haber algún cambio en el tipo penal o transitar de la figura de lo culpable a lo doloso, pero eso se tiene que hacer de la mano con la Fiscalía”, afirmó.

    Misma postura que afirmó el otro abogado querellante en la causa, Jaime Gatica, quien sostuvo en entrevista con Meganoticias que es muy probable que sus representados busquen ampliar una querella de cuasidelito de homicidio a obstrucción a la justicia.

    “La única forma de que haya justicia para las víctimas es que se sepa la verdad, y porque las vidas no se van a recuperar, pero sí se pueden evitar futuros accidentes, siempre que se investigue a fondo y no se oculte”, afirmó Gatica.

    Más sobre:CodelcoEl TenienteAccidente El TenienteMineríaFiscalíaSernageomin

