Christian Berndt, abogado de minero fallecido en El Teniente: “Lo más grave es que Codelco habría actuado de forma negligente”

Este viernes, Codelco dio a conocer la desvinculación de tres alto ejecutivos de la compañía minera tras la realización de una auditoría interna, indagatoria que inició tras el accidente ocurrido en la División El Teniente el 31 de julio del 2025.

En particular, la investigación interna realizada por la estatal, dio cuenta que la empresa detectó "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023“.

Si bien la auditoría no es por el accidente mismo que dejó a seis mineros fallecidos, sí da cuenta de presuntas falencias que existirían en la operación de El Teniente, algo que para el abogado Christian Berndt, quien representa a la familia de uno de los mineros fallecidos, Jean Meneses, “es a todas luces grave”.

En conversación con La Tercera, el abogado afirma que “acá estamos frente a un juicio penal y estamos analizando esta información dentro de nuestra teoría del caso. Creemos preliminarmente, porque estamos hablando de una investigación interna de Codelco y sin tener a la vista información oficial todavía de organismos públicos, que puedan determinar alguna infracción reglamentaria, que a lo menos debe analizarse”.

El profesional destacada que “no tengan ninguna duda respecto” a que tomarán acciones respecto de lo conocido a este informa, “lo que pasa es que queremos determinar con prolijidad cuál va a ser el paquete de acciones a tomar con este nuevo escenario, que es diferente al de semanas atrás”.

“Puede haber algún cambio en el tipo penal o transitar de la figura de lo culpable a lo doloso, pero eso se tiene que hacer de la mano con la Fiscalía”, agrega.

En esa línea, Berndt plantea que “la investigación obviamente debiese tener el foco en cuál es la información que manejaba Codelco y cuál es la intención con la cual manejó esa información. Eso es determinante en configurar los distintos delitos que eventualmente se puedan perseguir e investigar y reprochar. Esperemos que los días que vienen podamos presentar una batería de acciones en este nuevo escenario”.

Pero junto con eso, el abogado afirma que “lo importante es que no solo hay que focalizar el tema en estás tres personas (los ejecutivos desvinculados), l o más grave es que Codelco habría actuado de forma negligente y de ese punto de vista, de acuerdo a la nueva Ley de Delitos Económicos, Codelco perfectamente podría incluso perder su personalidad jurídica. Esto es grave”.

“Por eso tal vez el Ministerio Público, que en definitiva es quien lleva la investigación adelante, debe analizar y modificar el tipo penal ante eventuales formalizaciones, que es el desde que considera la familia a la que representamos sería lo prudente a la luz de estos nuevos antecedentes”, concluye el abogado querellante quien ya solicitó una reunión con el fiscal del caso, Aquiles Cubillos, fiscal regional de O’Higgins.