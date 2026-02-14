SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Christian Berndt, abogado de minero fallecido en El Teniente: “Lo más grave es que Codelco habría actuado de forma negligente”

    El abogado que representa a la familia de Jean Meneses, afirma que tras la auditoria de la que dio cuenta la minera estatal, se debe estudiar si se amplían las acciones legales que ya han presentado.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    Este viernes, Codelco dio a conocer la desvinculación de tres alto ejecutivos de la compañía minera tras la realización de una auditoría interna, indagatoria que inició tras el accidente ocurrido en la División El Teniente el 31 de julio del 2025.

    En particular, la investigación interna realizada por la estatal, dio cuenta que la empresa detectó "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023“.

    Si bien la auditoría no es por el accidente mismo que dejó a seis mineros fallecidos, sí da cuenta de presuntas falencias que existirían en la operación de El Teniente, algo que para el abogado Christian Berndt, quien representa a la familia de uno de los mineros fallecidos, Jean Meneses, “es a todas luces grave”.

    En conversación con La Tercera, el abogado afirma que “acá estamos frente a un juicio penal y estamos analizando esta información dentro de nuestra teoría del caso. Creemos preliminarmente, porque estamos hablando de una investigación interna de Codelco y sin tener a la vista información oficial todavía de organismos públicos, que puedan determinar alguna infracción reglamentaria, que a lo menos debe analizarse”.

    El profesional destacada que “no tengan ninguna duda respecto” a que tomarán acciones respecto de lo conocido a este informa, “lo que pasa es que queremos determinar con prolijidad cuál va a ser el paquete de acciones a tomar con este nuevo escenario, que es diferente al de semanas atrás”.

    “Puede haber algún cambio en el tipo penal o transitar de la figura de lo culpable a lo doloso, pero eso se tiene que hacer de la mano con la Fiscalía”, agrega.

    En esa línea, Berndt plantea que “la investigación obviamente debiese tener el foco en cuál es la información que manejaba Codelco y cuál es la intención con la cual manejó esa información. Eso es determinante en configurar los distintos delitos que eventualmente se puedan perseguir e investigar y reprochar. Esperemos que los días que vienen podamos presentar una batería de acciones en este nuevo escenario”.

    Pero junto con eso, el abogado afirma que “lo importante es que no solo hay que focalizar el tema en estás tres personas (los ejecutivos desvinculados), lo más grave es que Codelco habría actuado de forma negligente y de ese punto de vista, de acuerdo a la nueva Ley de Delitos Económicos, Codelco perfectamente podría incluso perder su personalidad jurídica. Esto es grave”.

    “Por eso tal vez el Ministerio Público, que en definitiva es quien lleva la investigación adelante, debe analizar y modificar el tipo penal ante eventuales formalizaciones, que es el desde que considera la familia a la que representamos sería lo prudente a la luz de estos nuevos antecedentes”, concluye el abogado querellante quien ya solicitó una reunión con el fiscal del caso, Aquiles Cubillos, fiscal regional de O’Higgins.

    Más sobre:MineríaMina El TenienteAccidente El TenienteCodelco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”

    Dictan nueva condena por doble homicidio para Hugo Bustamante

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Carlos Montes pide no anticipar responsabilidades tras auditorías de la CGR por reconstrucción en Valparaíso

    Hallan el cuerpo de una mujer en la bahía del puerto de San Antonio

    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    Lo más leído

    1.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    2.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    3.
    El silencioso fracaso del plan del gobierno para regularizar a 150 mil migrantes empadronados

    El silencioso fracaso del plan del gobierno para regularizar a 150 mil migrantes empadronados

    4.
    Emiten alerta meteorológica por vientos en la Región de Valparaíso en medio de combate de incendios en Concón y Limache

    Emiten alerta meteorológica por vientos en la Región de Valparaíso en medio de combate de incendios en Concón y Limache

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

    Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton por la FA Cup

    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”
    Chile

    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”

    Dictan nueva condena por doble homicidio para Hugo Bustamante

    Christian Berndt, abogado de minero fallecido en El Teniente: “Lo más grave es que Codelco habría actuado de forma negligente”

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”
    Negocios

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Jaime Faria en la qualy del ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Jaime Faria en la qualy del ATP de Río de Janeiro

    Coquimbo Unido da el golpe y se queda con el clásico contra Deportes La Serena

    En vivo: el Sevilla de Suazo y Alexis Sánchez enfrenta al Alavés en un duelo clave por el descenso

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Cultura y entretención

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Los ejes del adiós de la serie Como Agua Para Chocolate: “Tita se tiene que reinventar”

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda
    Mundo

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda

    Trump proyecta invertir US$ 38 mil millones para ampliar red de centros de detención del ICE

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York