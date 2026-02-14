Investigación por derrumbe en El Teniente: abogado de mineros fallecidos no descarta ampliar querella

Jaime Gatica, abogado de la familia de las seis víctimas del accidente en El Teniente en 2025, se refirió a los nuevos antecedentes que se conocieron por la investigación del derrumbe de 2023, en que este viernes Codelco reconoció ocultamientos a la hora de entregar información al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

En entrevista con Meganoticias, el jurista adelantó que cuando tengan todos los antecedentes a la mano, es muy probable que sus representados busquen ampliar la querella de cuasidelito de homicidio a obstrucción a la justicia.

Ante el anuncio de Codelco por la desvinculación de tres altos funcionarios, el abogado no descartó que haya otras personas implicadas “más arriba” e incluso que podrían haber funcionarios de Sernageomin.

Además, en relación a las autorizaciones de trabajo en la zona del derrumbe en la mina tras el accidente de 2023, apuntó a la relación entre Sernageomin y la minera por responder a la mismas jefaturas, algo que dijo, también debería investigarse.

“Yo entiendo que hay diligencias de Fiscalía hacia el Sernageomin, porque todo esto debía haber sido revisado por el Sernageomin, porque tienen que presentar planes de explotación, y en base al antecedente geológico, falla geológica y estabilidad del cerro, el Sernageomin autoriza”, mencionó.

Gatica también dijo que es importante revisar en qué condiciones fueron desvinculados los funcionarios de Codelco; si fue por falta de probidad o por necesidades de la empresa. “Porque eso también puede estar reflejando, según el tipo de desvinculación, también cierta complicidad aguas arriba”.

Con respecto a lo que señalaba la auditoria internacional, comentó que esta habla de fallas en la gobernanza. ”Entonces, no sé si dará para un tema penal, pero sí por lo menos un tema administrativo, de investigar hacia arriba qué fue lo que falló ”.

“La única forma de que haya justicia para las víctimas es que se sepa la verdad, y porque las vidas no se van a recuperar, pero sí se pueden evitar futuros accidentes, siempre que se investigue a fondo y no se oculte”, señaló el abogado.