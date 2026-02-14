Sernageomin exige a Codelco documentación tras “inconsistencias” en entrega de información sobre estallido de roca en El Teniente

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) anunció este viernes que tomará una serie de medidas urgentes después de que el directorio Codelco diera cuenta de “graves inconsistencias y ocultamientos” en la información técnica relacionada con el estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la División El Teniente.

A través de un comunicado, el organismo minero indicó que actuará de oficio y de manera urgente, solicitando la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa revisada en la sesión extraordinaria del directorio de la estatal.

“Esto incluye el Informe de Consultoría Internacional y los resultados de la Auditoría Interna que determinaron la salida de tres altos ejecutivos tras confirmarse ‘inconsistencias y ocultamientos’ en el reporte de información al fiscalizador” , detalla el informe.

Además, Sernageomin instruyó a la compañía a implementar medidas extraordinarias para resguardar la vida e integridad de los trabajadores y asegurar la estabilidad de las instalaciones.

Para luego detallar que “la compañía deberá informar detalladamente sobre estas acciones en un plazo máximo de 12 horas corridas desde la notificación, reporte que deberá ser actualizado cada 5 días corridos” .

De la misma forma, el organismo fiscalizador solicitó de manera inmediata un informe técnico que precise cada una de las inconsistencias, ocultamientos y desviaciones detectadas.

En este exige especificar “qué datos fueron omitidos o alterados y de qué manera estos afectan el actual modelo de riesgo de la faena, conforme a las obligaciones de seguridad minera vigentes” .

Finalmente, Sernageomin subrayó que la transparencia y veracidad de la información entregada por las compañías es un elemento clave para el ejercicio de su labor fiscalizadora.

Codelco remueve a altos cargos

La decisión del Sernageomin se conoce horas después de que Codelco informara la remoción de altos cargos de la compañía tras “inconsistencias y ocultamientos” en la información entregada al mismo organismo.

En un informe ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF), la estatal detalló que dejaron sus funciones desde este viernes el gerente general de El Teniente, Claudio Sougarret; el exgerente de minas y actual gerente de proyectos en la mina, Rodrigo Andrades, y el vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza.

Codelco explicó que la salida está enmarcada en el “compromiso público de mantener una investigación rigurosa sobre las causas del accidente ocurrido en la División El Teniente (DET) del 31 de julio de 2025″ .

“A través de una auditoría interna realizada por la empresa se han detectado inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación”, detalló la empresa.