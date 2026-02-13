SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Se van de la estatal el gerente general de El Teniente, Claudio Sougarret, ex gerente de minas, Rodrigo Andrades y el vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Machali, 11 de julio 2025. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    La estatal Codelco informó ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF) que Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente; Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de minas y actual gerente de proyectos en la mina; y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones, dejarán sus funciones en la compañía a partir de hoy.

    Codelco explicó que la salida está enmarcada en “compromiso público de mantener una investigación rigurosa sobre las causas del accidente ocurrido en la División El Teniente (DET) del 31 de julio de 2025, a través de una auditoría interna realizada por la empresa se han detectado inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación”.

    El accidente en El Teniente cobró la vida de seis trabajadores, lo que gatilló una investigación interna y externa para conocer en detalle lo que originó el accidente.

    A contar de esta fecha asumirá como gerente general de división El Teniente interino, Gustavo Reyes Bórquez, y como vicepresidente de operaciones interino, Lindor Quiroga Bugueño. Además, Claudio Canut de Bon asumirá como gerente general de división Andina interino.

    La estatal agregó que Marcelo de Luca Ramirez, director de cartera de proyectos mina-planta, asumirá como gerente de proyectos interino de la división El Teniente.

    Tras el accidente en El Teniente ocurrido el 31 de julio del año anterior, Codelco puso a Claudio Sougarret como gerente general de la mina interino en agosto. En septiembre lo ratificó.

    Rodrigo Andrades era gerente de mina en Codelco desde el 2019, anteriormente tuvo diferentes cargos operacionales. Entre 2018 y 2019 se desempeñó como gerente de desarrollo e innovación en El Teniente.

    Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones de Codelco, fue anteriormente gerente de minas en El Teniente, gerente general en Radomiro Tomic y en Chuquicamata.

    “Incumplimientos graves de deberes"

    El directorio de Codelco envió una declaración pública donde explican que en una sesión extraordinaria de este jueves, tomaron conocimiento del informe de consultoría internacional que se encargó tras el accidente.

    También, recibieron los resultados de una auditoría interna solicitada en enero de 2026 tras encontrar hallazgo de inconsistencias en información enviada a Sernageomin luego de un estallido de roca que ocurrió en la mina el 24 de julio de 2023.

    En la declaración especifican que “la auditoría interna estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, así como la identificación de desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y ex-ejecutivos”.

    Tras ello, el presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado optó por “la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable”.

    El informe internacional también concluyó que existían debilidades de gobernanza en El Teniente y en la compañía. Por ello, el directorio decidió ejecutar una reorganización en El Teniente, pasando ahora a integrar el comité ejecutivo de la estatal. El proceso contará con la asesoría de una consulta independiente.

    La estatal dijo que entregará de forma inmediata la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público, e informará en profundidad las decisiones que tomadas.

    “Codelco seguirá colaborando con el Ministerio Público y desplegando una política de transparencia proactiva y de autocorrección radical de las fallas procedimentales que han ido revelando los informes sobre los dolorosos accidentes acaecidos en El Teniente. Como lo prometimos entonces, Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia”, concluyó.

    Más sobre:CodelcoClaudio SougarretRodrigo AndradesMauricio Barraza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Gobierno detalla envío de US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y refuta críticas de la oposición

    Lo más leído

    1.
    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    2.
    Temporada de cerezas: precios de la fruta roja caen por descalce entre cosecha y Año Nuevo chino

    Temporada de cerezas: precios de la fruta roja caen por descalce entre cosecha y Año Nuevo chino

    3.
    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    4.
    El dólar mantiene su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    El dólar mantiene su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios
    Chile

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online
    Negocios

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Sebastián Endrestad completa su participación en 10 kilómetros esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”
    Mundo

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Corea del Norte amenaza con una “respuesta terrible” si se producen más incursiones de drones surcoreanos

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles