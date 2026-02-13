Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

La estatal Codelco informó ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF) que Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente; Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de minas y actual gerente de proyectos en la mina; y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones, dejarán sus funciones en la compañía a partir de hoy.

Codelco explicó que la salida está enmarcada en “compromiso público de mantener una investigación rigurosa sobre las causas del accidente ocurrido en la División El Teniente (DET) del 31 de julio de 2025, a través de una auditoría interna realizada por la empresa se han detectado inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación”.

El accidente en El Teniente cobró la vida de seis trabajadores, lo que gatilló una investigación interna y externa para conocer en detalle lo que originó el accidente.

A contar de esta fecha asumirá como gerente general de división El Teniente interino, Gustavo Reyes Bórquez, y como vicepresidente de operaciones interino, Lindor Quiroga Bugueño. Además, Claudio Canut de Bon asumirá como gerente general de división Andina interino.

La estatal agregó que Marcelo de Luca Ramirez, director de cartera de proyectos mina-planta, asumirá como gerente de proyectos interino de la división El Teniente.

Tras el accidente en El Teniente ocurrido el 31 de julio del año anterior, Codelco puso a Claudio Sougarret como gerente general de la mina interino en agosto. En septiembre lo ratificó.

Rodrigo Andrades era gerente de mina en Codelco desde el 2019, anteriormente tuvo diferentes cargos operacionales. Entre 2018 y 2019 se desempeñó como gerente de desarrollo e innovación en El Teniente.

Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones de Codelco, fue anteriormente gerente de minas en El Teniente, gerente general en Radomiro Tomic y en Chuquicamata.

“Incumplimientos graves de deberes"

El directorio de Codelco envió una declaración pública donde explican que en una sesión extraordinaria de este jueves, tomaron conocimiento del informe de consultoría internacional que se encargó tras el accidente.

También, recibieron los resultados de una auditoría interna solicitada en enero de 2026 tras encontrar hallazgo de inconsistencias en información enviada a Sernageomin luego de un estallido de roca que ocurrió en la mina el 24 de julio de 2023.

En la declaración especifican que “la auditoría interna estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, así como la identificación de desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y ex-ejecutivos”.

Tras ello, el presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado optó por “la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable”.

El informe internacional también concluyó que existían debilidades de gobernanza en El Teniente y en la compañía. Por ello, el directorio decidió ejecutar una reorganización en El Teniente, pasando ahora a integrar el comité ejecutivo de la estatal. El proceso contará con la asesoría de una consulta independiente.

La estatal dijo que entregará de forma inmediata la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público, e informará en profundidad las decisiones que tomadas.

“Codelco seguirá colaborando con el Ministerio Público y desplegando una política de transparencia proactiva y de autocorrección radical de las fallas procedimentales que han ido revelando los informes sobre los dolorosos accidentes acaecidos en El Teniente. Como lo prometimos entonces, Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia”, concluyó.