De Disney a Harry Potter: los parques temáticos del mundo se vacían ante la pandemia

Ante el brote de coronavirus que está sufriendo el mundo, el cierre temporal de los espacios que congregan públicos masivos se ha hecho habitual. Y los parques temáticos no han quedado exentos de estas medidas. Los primeros en cerrar fueron Universal Studios, Legoland y Tokyo Disneyland (en Japón), y Shanghai Disneyland Park en China, por ser los primeros países afectados por el virus. Estos informaron que no abrirían sus puertas entre el 29 febrero y mediados de marzo, pero por la evolución de la pandemia aseguraron que podrían retomar su funcionamiento recién a principios de abril.

En paralelo al avance del Covid-19, luego fue el turno de los parques temáticos más emblemáticos de Estados Unidos, propiedades de Disney en Orlando. El jueves pasado ejecutivos de Disney World aseguraron que cerrarían sus parques desde el sábado 14 de marzo hasta fin de este mes, tomando resguardos en momentos en que Florida, Orlando, registraba hasta el lunes 110 casos de Covid-19 y cuatro muertes.

A pesar de que ya había quedado claro que ese complejo dejaría de atender desde el lunes 16 de marzo, fue fuertemente criticada la decisión de mantener abiertos los parques hasta muy tarde el domingo. Todo esto nació por unas fotos publicadas en un sitio de fans de Disney World que mostraban a grandes masas de personas congregadas frente al castillo de Disney. Hasta la sobrina nieta de Walt Disney, Abigail Disney, expresó su malestar en su cuenta de Twitter, escribiendo “¿Están bromeando?”.

El Warner Bros. Studio Tour de Londres, basado en Harry Potter, desde hoy tiene sus puertas cerradas.

Tras el cierre de la línea completa de parques de Disney, Universal Studios siguió sus pasos y dio a conocer que sus espacios serían cerrados a partir del pasado domingo 15 de marzo. “Estamos en contacto frecuente con funcionarios de salud, nuestros propios expertos en salud y otros en nuestra industria y estamos monitoreando de cerca la situación”, detalló la empresa en un comunicado.

En Europa, en tanto, Disneyland París cerró este sábado, al igual que el Parque Warner de Madrid, que dejó de funcionar tras la orden del Ministerio de Sanidad para mantener a la población en cuarentena y prohibir aquellos espacios que superen las 1.000 personas.

A todos estos complejos se sumó desde hoy el Warner Bros. Studio Tour London en Inglaterra, la atracción basada en Harry Potter que funciona desde 2012 junto a los estudios donde se grabaron las películas. La información fue comunicada en el sitio web Warner Bros., detallando que por ahora no tenían casos de infectados pero que la decisión se basaba en “precaución y en interés de la salud y el bienestar de nuestros visitantes, empleados y comunidad local”. Todas sus reservas fueron suspendidas hasta el 30 de junio y no fijó una fecha de reapertura. Otra demostración de que, tal como los festivales y los estrenos de películas, buena parte del mundo de la entretención se paraliza y no ve con claridad un pronto regreso.