Capítulos gratis de Game of Thrones, Friends y Euphoria: lo que ofrece la zona de degustación de HBO Max

Esta semana se produjo la esperada llegada a Latinoamérica y el Caribe de HBO Max, el servicio de streaming del gigante WarnerMedia y que había debutado el año pasado en EE.UU. y otras regiones del mundo.

Y lo hizo con un extenso catálogo de series y películas para toda la familia, que incluye producciones de HBO, Warner, Max Originals, DC y Cartoon Network.

Contenidos que a los que puedes acceder a través de dos planes de suscripción, que en Chile tiene un precio promocional hasta finales de julio, con 50% de descuento.

Además, HBO Max se estrenó en la región con una zona de degustación, una selección de títulos que se pueden reproducir gratis y sin necesidad de estar suscrito previamente.

Pantallazo-HBO-Max-ok.jpg la-tercera

Imagen: HBO Max

Lo encuentras en el home de la plataforma, donde por ahora se ofrecen sin costo los primeros episodios de varias series reconocidas y con una fanaticada grande, compo Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theoryy Euphoria, por ejemplo.

También los de producciones recientes de HBO y que se han estrenado con elogios, como Patria, The Nevers y Mare of Easttown, que protagoniza Kate Winslet y que es para muchos una de las mejores series en lo que va de 2021.

Acercarse a los originales de HBO Max

Raised-by-wolves-ok.jpg la-tercera

Raised by wolves | HBO Max

Esta zona con contenidos gratuitos también permite acercarse a las series originales de HBO Max y que hasta ahora no se podían ver en Chile y Latinoamérica.

Se trata de los primeros episodios de títulos esperados por esta zona del mundo, como Raised by wolves (foto superior), que tiene entre sus directores a Ridley Scott (Blade Runner); The flight attendant, con Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) en el rol principal; y también la británicaIt's a sin.

También el capítulo inicial de Veneno, donde Javier Ambrossi y Javir Calvo, los creadores de Paquita Salas presentan la historia de "Cristina Ortiz", La Veneno, una famosa transexual española de los años 90.

En el comunicado de lanzamiento del servicio también se anunció la presencia de documentales en esta zona de degustación, pero por el momento todavía no los hay.