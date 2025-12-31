SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El estudio equipado con un sistema Dolby Atmos también reproducirá álbumes de artistas como Alice Coltrane, Radiohead y Fleetwood Mac. Además de las sesiones habituales, Omni Soundlab realizará un evento especial en la Basílica de Lourdes de Quinta Normal, titulado Arquitectura Sonora.

    Alexis Paiva Mack
    Para los amantes de la música, disfrutar de sus álbumes favoritos en sesiones de escucha con audio inmersivo promete ser una experiencia única, en la que cada uno de los sonidos se presenta con atención al detalle.

    En Santiago, Omni Soundlab invita a los melómanos a que visiten su estudio equipado con un sistema Dolby Atmos, en el cual reproducen álbumes de diversos artistas de principio a fin, mientras los oyentes se dejan llevar por las melodías y armonías sentados en cojines en medio de la oscuridad.

    Dicha tecnología, a grandes rasgos, permite que los asistentes puedan sumergirse en lo que están escuchando a través de una mayor espacialidad sonora, la cual es posible gracias a una configuración 7.1.4.

    Esto último se traduce en que, al reproducir la música, se utilizan siete parlantes en el eje horizontal (alrededor), uno de frecuencias bajas y cuatro en la parte superior.

    El resultado es que los sonidos ya no vienen solo de la izquierda o la derecha, sino que se presentan desde distintos puntos en un espacio sonoro tridimensional.

    Para que todos puedan escuchar sus álbumes favoritos bajo esta modalidad, Omni Soundlab realiza sesiones de escucha en las que se reproducen álbumes de distintos estilos y artistas.

    Qué discos se podrá escuchar en Omni Soundlab en enero

    A continuación encontrarás la cartelera disponible para enero y la información sobre dónde adquirir las entradas.

    • 15 de enero: Alice Coltrane - Journey in Satchidananda (1971)
    • 17 de enero: Rosalía - Los Ángeles (2017)
    • 20 de enero: Sade - Diamond Life (1984)
    • 22 de enero: Fleetwood Mac - Rumours (1977)
    • 24 de enero: Rosalía - El mal querer (2018)
    • 19, 21 y 27 de enero: Lana del Rey - Born to Die (2012)
    • 28 y 29 de enero: Rosalía - LUX (2025)
    • 25 y 30 de enero: Radiohead - OK Computer (1997)
    • 31 de enero: Rosalía - Motomami (2022)
    El 24 de enero también se desarrollará un evento especial, titulado Arquitectura Sonora, el cual contará con la obra de Arvo Pärt, Tabula Rasa.

    Omni Soundlab detalla que será una experiencia inmersiva de escucha colectiva, concebida para explorar la relación entre sonido, espacio y percepción. Esta instancia en particular se desarrollará en la Basílica de Lourdes de Quinta Normal.

    Las sesiones de escucha en el estudio de Omni Soundlab son en Condell 1307, Providencia, con los oyentes sentados en cojines en el suelo en medio de la oscuridad, para así contribuir a la experiencia.

    Desde el recinto insisten en la puntualidad, ya que una vez comenzada una función, no se permitirá el ingreso. Recomiendan llegar con anticipación.

    Puedes revisar los detalles sobre los horarios, los precios y la disponibilidad de entradas para cada una de las funciones haciendo clic en este enlace.

