In pasta: La imperdible trattoria de barrio Italia

In Fiore

Si de deliciosas pastas caseras se trata, entonces la respuesta es In Pasta, la trattoria que abrieron en 2015 los hermanos Venere y Massimo Bulliari, en barrio Italia.

Es un pequeño local con mesas en su segundo piso, donde de martes a viernes, se ofrece un menú (desde $ 6.900) que cambia a diario.

Ahí, le puede tocar unos increíbles "canelones de espinaca y ricotta" o unos "ravioles de zapallo camote".

In Pasta el fin de semana

Helados-Inpasta-10.jpg la-tercera

Ahora, si va el sábado o el domingo a In Pasta, podrá probar platos que no se ven durante la semana.

Entre ellos, unos "ravioles rellenos con trufa y champiñón" ($ 14.900) o unos "bigoli con tinta de mar y mariscos" ($ 14.900) que lo dejarán maravillado.

Sí o sí pida de postre alguno de los helados bien cremosos que preparan ahí mismo.

Por ejemplo, el de manzana verde con betarraga y jengibre, o el de avellanas ($ 2.100 un sabor; $ 2.900 dos sabores).

¿Lo mejor? Podrá llevarse un kilo de helado a su casa por $ 13.000.

HORARIO: Ma. a sá., 8.30 AM a 9 PM. Do., 10 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.