La cantautora LP y los chilenos de Pánico encabezan los sideshows de Lollapalooza 2020

Con tres días de festival y más de 100 artistas, este año los sideshow Lollapalooza 2020 llegan para iniciar y cerrar este festival que cumple 10 años.

27, 28 y 29 serán los días donde se celebrará, pero si no has podido comprar tus tickets y el bolsillo no te da para ir, te contamos a quienes puedes ver en estos espectáculos que no se hacen en el Parque O'Higgins, sino que la cúpula y en el Teatro Caupolicán.

La cantante LP, Micro TDH, Pánico y A Day To Remember, son los encargados de presentarse individualmente, trayendo sus distintos estilos.

Aquí te contamos todo lo que debes saber de las presentaciones de estos cuatro artistas que, ojo, también estarán en el festival.

Las entradas ya están a la venta y puedescomprarlas por su página web, además de distintos puntos de venta físicos, como Tiendas Hites y Cinemark.

Micro TDH

https://www.youtube.com/watch?v=_VGRnObTxOA

Desde Venezuela llega con trap y hiphop Fernando Morillo Rivas, conocido como Micro TDH.

A sus cortos 20 años de edad tiene una exitosa carrera, al punto que fue catalogado por los Billboard como una de las nueve figuras con mayor proyección dentro de la música latina.

Entre sus cinco EPs y álbumes, destacan los sencillos Cafuné, Bésame sin sentir y Aquí estoy. Sin embargo, el salto más grande que ha dado su carrera fue cuando grabó la canción Te Vi, junto conlos reggaetoneros Piso 21, y que hasta la fecha tiene más de 300 mil visualizaciones en Youtube.

¿Cuando verlo? Micro TDH abrirá los fuegos de los sideshow en la Cúpula del Parque O'higgins,el 25 de febrero, con entradas a $ 29.900. Además estará el viernes 27 en Lollapalooza.

LP

https://www.youtube.com/watch?v=wDjeBNv6ip0

Laura Pergolizzi, más conocida como LP, llega el 29 de marzo al Teatro Caupolicán, con entradas a$ 36.800. Es uno de los sideshow más esperados. Y cómo no, si la cantante y compositora estadounidense tiene una trayectoria de casi dos décadas.

LP ha compuesto para artistas de renombre como Rihanna, Backstreet Boys, o Christina Aguilera, pero su carrera no sólo ha brillado así, sino que también ha tenido grandes hits como solista, entre ellos Lost On You, una canción que, sí o sí, has escuchado, o When We're High. La primera tiene más de 200 millones de reproducciones en Spotify, y la segunda más de 40 millones.

Esta artista ya ha pisado suelo nacional. El 2019 realizó un concierto donde agotó todas las entradas y debió montar un segundo show para aquellos que no alcanzaron a comprar entradas.

Sin duda, será una de las artistas más esperadas del Lollapalooza 2020, que se presentará el sábado 28 de marzo.

A Day To Remember

https://www.youtube.com/watch?v=Pn-6eOxnEMI

El grupo estadounidense de pop-punk y metal llega con a poner los pelos de punta a los fanáticos de la música de principios del 2000. Si eras de los que veía MTV o fan de AFI y Blink 182, este es tu grupo.

El próximo 30 de marzo, en la Cúpula del Parque O'Higgins, podrás escuchar a esta banda de Florida que apareció en 2003 y que tiene éxitos, comoAll I Want, The Downfall of Us All, entre otros.

Hace sólo año este grupo compuesto por Jeremy McKinnon, Neil Westfall, Joshua Woodard, Alex Shelnutt y Kevin Skaff, lanzó su último sencillo Degenerates, bien popero.

Las entradas para ver el show A Day To Remember costarán $ 35.300. Ojo: se presentarán el sábado 28 de marzo en Lollapalooza.

Pánico

https://www.youtube.com/watch?v=aPMpkMe7ZEE&feature=emb_logo

El grupo nacional Pánico,vuelve con su puesta en escena ultra entretenida a los escenarios de Lollapalooza, el miércoles 1 de abril, en La Cúpula del Parque O'Higgins.

El grupo liderado por Edi Pistolas (Eduardo Henríquez ) y Carolina Tres Estrellas (Caroline Chaspoul), es uno de los estandartes del rock independiente nacional. Se formaron en 1994 cuando Francia y se lanzaron a la música con un sello independiente, lo que fue un ejemplo para otro grupos de la época.

El año 2010 sacaron su último álbum, llamado Kick, y del que se escuchan temas como Ilumination y Guadalupe. Pero sin duda los hits que más los marcaron fueron Transpíralo y Chica Bonita.

Con entradas a $29.900 no dejes pasar este show en que escucharás a un grupo histórico del indie chileno que, también estará el domingo 29, en Lollalooza 2020.