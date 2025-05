La Voz de la Igualdad: Felicity Jones lucha por los derechos de las mujeres

Corría 1956 y una joven Ruth Bader Ginsburg (encarnada por la actriz inglesa Felicity Jones) ingresaba a la Escuela de Leyes de Harvard como una de las nueve mujeres que se unían a sus aulas, en contraste a los 500 hombres que formaban parte de su misma generación.

Casada con Martin D. Ginsburg (Armie Hammer), quien iba unos cursos más arriba en la misma facultad, Ruth dividía sus días entre su rol como madre, dueña de casa y estudiante, algo que se vendría a complicar aún más cuando a Martin le detectaron cáncer testicular.

A pesar de su carga de trabajo y estudios, que incluía ir a las clases a las que no podría asistir su marido y luego de un cambio a la Escuela de Leyes de Columbia, Ruth se graduó con honores como abogada.

Pero esto no le valdría de mucho al buscar trabajo, ya que los bufetes no ocultaban su preferencia por los varones, haciéndola aceptar un cargo como docente en la Escuela de Leyes Rutgers, New Jersey, a cargo del ramo de Ley y Discriminación Sexual.

Todo comenzaría a cambiar cuando uno de los casos de su marido llamó su atención: el de un hombre soltero de Denver que había contratado una enfermera para cuidar a su madre mientras él trabajaba.

Cuando quiso una reducción de impuestos por dicho gasto, su petición fue denegada aduciendo que no era mujer o un marido con una esposa incapacitada. Para Ruth esto se vinculaba con una clara discriminación sexual, por lo que le pidió a Martin que la dejara ser su asistente en el proceso.

Con este paso legal se comenzaría a escribir una página clave en la justicia estadounidense y los derechos de las mujeres, como también en la vida de Ruth Bader Ginsburg, quien se convertiría en una de las abogadas más importantes de EE.UU., y luego en integrante de la Corte Suprema.

Y son precisamente ella y su batalla profesional el centro de la cinta dirigida por Mimi Leder (Impacto Profundo).

La misma película que llega a salas locales horas antes de la celebración mundial del Día de la Mujer y que, a pesar de estar bien actuada, en momentos se empantana en medio de interminables términos y precedentes legales.

DIRECCIÓN: Mimi Leder PROTAGONISTAS: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston, Kathy Bates GÉNERO: Drama/Biografía EDAD: Para todo espectador